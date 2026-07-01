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Polis olmak isteyenler için şartlar yeniden düzenlendi

Polis Meslek Yükseköğretim Kurumu'na giriş şartları değişirken, yürürlüğe giren yasayla beraber adayların değerlendirme kriterlerinin de yeniden düzenlendiği öğrenildi.

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Eklenme 01.07.2026 - 13:49
Güncellenme 01.07.2026 - 14:04
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7587 sayılı kanun 1 Temmuz 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda 24 Haziran 2026 tarihinde kabul edilen değişiklikle beraber polislik mesleğine giriş kriterlerinde birtakım düzenlemeler yapıldı.   

POLİS OLMA ŞARTLARI DEĞİŞTİ Mİ?

Polis Yükseköğretim Kanunu’na ilave edilen maddeyle beraber polis meslek yüksek öğretim kurumu adaylarında aranan koşullar yeniden düzenlendi.

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POLİS OLMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR DEĞİŞTİ

Bu kapsamda Türk vatandaşı olma, sağlık koşullarını sağlama, adli sicil şartları ve yaş sınırı gibi temel şartlar aranmaya devam edilirken, sınav sistemi ve değerlendirme sürecinde birtakım düzenlemeler yapıldı.

YKS PUANININ YÜZDE KAÇI TEMEL ALINACAK?

Yeni değişiklik kapsamında fakülte giriş puanı YKS puanının yüzde 30’u, fiziki yeterlilik sınavının yüzde 30’u ve mülakat sınavının yüzde 40’ı temel alınarak hesaplanacak.

MÜLAKAT SINAVININ BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Ayrıca adayların fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarından minimum 70 puan almış olması şartı aranacak.

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun 55. maddesinde yer alan rütbe oranları tablosu da değişirken, yeni tabloda birinci sınıf emniyet müdürü 10 binde 65, emniyet amiri 300, komiser yardımcısı ise 330 oranıyla yer aldı.

MEMURİYETTEN ATILANLAR YENİDEN GÖREVİNE DÖNEBİLECEK Mİ?

Sağlık koşullarını sağlamadığı gerekçesiyle eğitim kurumlarından ilişiği kesilen, fakat yargı kararıyla mezun olup, ardından yine sağlık sebepleri nedeniyle memuriyetten çıkarılan kişilere 6 ay içinde müracaat etmeleri durumunda genel idare hizmetleri sınıfında uygun bir unvana atanma fırsatı sağlandı.

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