Uyuşturucu soruşturması kapsamında dört ay hapis yatan Ela Rümeysa Cebeci ilk kez konuştu

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında tutuklanarak 4 ay hapis cezası, hapis yatan, daha sonra ise ev hapsi şartıyla tahliye edilen Ela Rümeysa Cebeci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cezaevinde kaldığı sürece yönelik paylaşımlar yaptı.

ELA RUMEYSA CEBECİ CEZAEVİNDE KALDIĞI GÜNLERLE İLGİLİ NELER SÖYLEDİ?

Cebeci hesabından “İçeride Tutamadıklarım” adlı bir paylaşım yaparak asıl sınavın özgürlüğünü kaybetmekten ziyade karakterini muhafaza etmek olduğunu belirtti. Cebeci yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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“İçeri girmekten önce en büyük sınavın özgürlüğümü kaybetmek olduğunu sanıyordum. Yanılmışım. Asıl sınav ahlakını şartlara teslim etmemekmiş. İnsanın en büyük mücadelesi demir parmaklarla değil, kendi nefsiyle. Demir kapılar sadece bedeninizi sınırlar, nefsiniz ise karakterinizi. Aynı ateş birini küle çevirir, birini çeliğe.

Farkı belirleyen şey yaşadıkları değil, yaşadıkları karşısında verdikleri kararlardır. İnsan en çok kimsenin onu alkışlamadığı zamanlarda kim olduğunu gösterir. Cebeci yaptığı açıklamanın devamında içeride en çok düşündüğü şeyleri de belirterek şu ifadeleri kullandı: Nefis insanı bir anda yenmez. Önce doğrularını tartıştırır. Ardından ilkelerini esnetmeye çalışır.

Her tavize makul bir gerekçe bulunur, insanı doğrularından milim milim uzaklaştırır. Önce küçük bir taviz ister, ardından bir tane daha. Çünkü karakter büyük kararlarla değil, küçük tavizlerle aşınır.

Viktor Frankl insanın elinden pek çok şeyin alınabileceğini, fakat yaşadığı koşullar karşısında nasıl bir tavır alacağını, seçme özgürlüğünün elinden alınmayacağını söyler. İçeride bunun ne demek olduğunu çok iyi fark ettim.”

Cebeci, cezaevinde yattığı dönemlerde kendi hatalarıyla yüzleştiğini de belirterek, “Eksilerimle ve nefsimle yüzleştim ve anladım ki, insanı büyüten şey acının kendisi değil, o acının içinden nasıl bir insan olarak çıktığıdır” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Spiker Ela Rümeysa Cebeci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturması doğrultusunda gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Adli Tıp Kurumu’nda verdiği test sonucu pozitif çıkan Cebeci, “Yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm” ifadelerini kullanmıştı.

Tutuklama kararının ardından savcılıkta ek ifade veren Cebeci, hiç kimseye uyuşturucu satmadığını iddia etmişti.

Cebeci, Aralık 2025’te tutuklanmış ve 24 Nisan 2026’da ev hapsi şartıyla cezaevinden tahliye edilmişti.

ELA RUMEYSA CEBECİ KİMDİR?

31 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Ela Rümeysa Cebeci; Türk televizyon sunucusu, eski oyuncu ve öğretim görevlisidir. Bahçeşehir Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olmuştur. Cebeci, birçok ulusal kanalda spikerlik ve muhabirlik yapmış ve son olarak medyaya ilişkin uyuşturucu soruşturması doğrultusunda dört ay hapis yatmıştır. Cebeci, 24 Nisan 2026 tarihinde ev hapsi şartıyla tahliye edilmiştir.