Rasim Ozan Kütahyalı’nın Tutuklandığı Yasa Dışı Bahis Operasyonuna Yönelik Yeni Detaylar Ortaya Çıktı!

Adana merkezli 21 şehirde gerçekleştirilen geniş çaplı yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 200 milyar liraya yakın şüpheli para hareketi tespit edilirken, örgütün bu süreçte elde ettiği geliri çeşitli finansal kanallar üzerinden dolaşıma sokarak akladığı öğrenildi.

Emniyet ve savcılık kaynaklarına göre yasa dışı bahis ağına yönelik ilk tespitler 2024 yılında Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü nitelikli dolandırıcılık soruşturması sırasında yapıldı. Yapılan incelemelerde ele geçirilen dijital materyaller, kripto varlık cihazları ve iletişim kayıtları üzerinden uluslararası bağlantıları bulunan bir suç örgütüne ulaşıldığı belirlendi.

ÖRGÜTÜN İLETİŞİM AĞI DEŞİFRE EDİLDİ

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda örgütün yapısı, para trafiği ve iletişim ağı ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda kurye sistemi, soruşturmada en öne çıkan yöntemlerden biri olurken, kuryelere seri numaraları önceden belirlenmiş beş lira tutarındaki banknotların verildiği ve bu banknotların kuyumcu ve döviz bürolarına kimlik doğrulaması aracılığıyla iletildiği ortaya çıktı.

Kimlik teyidinden sonra yasa dışı yollardan elde edilen gelirlerin nakit, döviz ve altın olarak teslim edildiği, transfer süreçlerinde aracılık yapan kişilerin ve şüphelilerin yüzde 10 oranında komisyon aldığı öğrenildi.

PARAVAN ŞİRKETLERLE PARA AKIŞI GİZLENMİŞ

MASAK incelemeleri neticesinde birçok banka hesabı, sanal POS sistemi, elektronik para kuruluşu ve kripto varlık platformu üzerinden yüksek hacimli şüpheli işlemler tespit edilirken, bu yapının aynı zamanda paravan şirketler aracılığıyla para akışını gizlemeye çalıştığı iddia edildi.

KKTC merkezli Selahattin Akın Uzun’un dosyada örgüt yöneticisi olarak yer aldığı, operasyonun yurt dışı bağlantılarının da bulunduğu öğrenilirken; yasa dışı bahis, dolandırıcılık, rüşvet ve para aklama suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada toplam 198 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Aynı zamanda 161 kişinin gözaltına alındığı, 135 kişinin ise tutuklandığı öğrenildi.

Operasyon kapsamında birçok gayrimenkul, taşıt ve deniz aracına da el konuldu.