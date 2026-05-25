HaberX
TRY USD
DOLAR
45,8957 -%-0.02
TRY EUR
EURO
53,3001 -%-0.14
STERLİN
61,5238 -%-0.17
BİTCOİN
₺3.380.878 -%-3.28
ETHEREUM
₺91.854,0 -%-4.09
ALTIN
6.477,89₺ -%-1.51
FRANK
58,2419 -%-0.11
KANADA $
33,1273 -%-0.08
RUBLE
0,6425 -%-0.01
BAE DİRHEMİ
12,4929 +%0.02
AVUSTRALYA $
32,6766 -%-0.29
JAPON YENİ
0,2874 +%0.03
YUAN
6,7663 -%-0.06
RİYAL
12,2300 %0.00
DİNAR
148,0453 +%0.04
ÇEYREK ALTIN
10.725,86₺ %0.00
YARIM ALTIN
21.384,69₺ %0.00
TAM ALTIN
42.903,45₺ %0.00
CUMHURİYET
44.504,00₺ -%-0.56
ONS ALTIN
$4.389,48 $ -%-1.49
22 AYAR
6.113,74₺ %0.00
14 AYAR
3.821,09₺ %0.00
GRAM GÜMÜŞ
108,26₺ -%-1.66
GRAM PLATİN
2.803,59₺ -%-1.53
Anasayfa/Magazin/Serenay Sarıkaya Serbest Bırakıldı: İlk Görüntüsü Ortaya Çıktı!

Serenay Sarıkaya Serbest Bırakıldı: İlk Görüntüsü Ortaya Çıktı!

Ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya gözaltına alınırken, adli tıp kurumundaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Oyuncunun ilk görüntüsü ortaya çıkarken, rahat tavırları gözlerden kaçmadı.

Oluşturan
Eklenme 25.05.2026 - 13:06
Haberi PAYLAŞ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere ilişkin uyuşturucu kullanımına yönelik gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Sarıkaya’nın yurt dışında olması nedeniyle gözaltı işlemi gerçekleşmezken, ünlü oyuncu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada uzun zamandır planladığı yurt dışı seyahatinde olduğunu ve ülkesine döner dönmez gerekli işlemleri yapacağını duyurmuştu.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Bugün Türkiye’ye dönen Sarıkaya İstanbul’da gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinden sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ünlü oyuncu, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından gazeteciler tarafından görüntülendi.

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Sarıkaya, uyuşturucu kullanımına yönelik testlerin yapılması amacıyla adli tıp kurumuna sevk edildi. Sarıkaya’nın adli tıp kurumundaki işlemlerinin tamamlanmasından sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Haberi Paylaş: Facebook Telegram

İlginizi Çekebilir

Magazin

Serenay Sarıkaya Uyuşturucu Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alındı!

3 gün önce
Magazin

Ünlü Şarkıcı Niran Ünsal Gözaltına Alındı!

5 gün önce
Magazin

İbrahim Tatlıses’in Son Hali Herkesi Üzdü!

5 gün önce
Magazin

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka “Mercan Köşk” Dizisinde Başrol Olacak

6 gün önce
Magazin

Miray Daner, AK Partili İsmin Oğluyla Evleniyor!

7 gün önce
Magazin

Hayal Köseoğlu ve Ersoy Nezir Çınarlı Haziran’da Nişanlanıyor

1 hafta önce