Serenay Sarıkaya Serbest Bırakıldı: İlk Görüntüsü Ortaya Çıktı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere ilişkin uyuşturucu kullanımına yönelik gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Sarıkaya’nın yurt dışında olması nedeniyle gözaltı işlemi gerçekleşmezken, ünlü oyuncu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada uzun zamandır planladığı yurt dışı seyahatinde olduğunu ve ülkesine döner dönmez gerekli işlemleri yapacağını duyurmuştu.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Bugün Türkiye’ye dönen Sarıkaya İstanbul’da gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinden sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ünlü oyuncu, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından gazeteciler tarafından görüntülendi.

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Sarıkaya, uyuşturucu kullanımına yönelik testlerin yapılması amacıyla adli tıp kurumuna sevk edildi. Sarıkaya’nın adli tıp kurumundaki işlemlerinin tamamlanmasından sonra serbest bırakıldığı bildirildi.