Türkiye’de sosyal medyada dahi reklamları yapılan atom serum için gündemde çok farklı iddialar yer alıyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda ise atom serum kullanımına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Doğru kullanılmaması halinde büyük bir riskin yaşanacağını belirten uzmanlar atom serumun içeriğini paylaşarak uyarılarda bulundu.

Atom Serum İçeriğinde Ne Var?

Atom serum içeriğinde tuzlu su ve 4-5 farklı ilaç yer alıyor. Vitamin eklenmiş serum gibi tanıtımları yapılan bu karışımlara genelde B vitamini ekleniyor. Böylece sarı renk de elde edilmiş oluyor. İçeriğindeki vitaminlerin çok kısa süreli olduğunu belirten uzmanlar, atom serumlara karşın uyarılarda bulundu.

Atom Serum Öldürücü mü?

Atom serum öldürücü olabileceği belirtildi. Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelerde atom serum içeriğinin damardan alındığı, vitaminlerin damardan alınmasının çeşitli rahatsızlıklar yaratabileceği ifade edildi. Atom serum nedeniyle yüksek alerjik reaksiyon görülebileceğini belirten uzmanlar hastaneye ulaşmada zorluk yaşandığı durumlarda ölümle sonuçlanabilecek olayların yaşanabileceğine dikkat çekti.