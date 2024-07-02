Nükleer Tıp Uzmanı Yasemin Kutucu Cantürk ve ekibinin görev yaptığı Nükleer Tıp alanına kazandırılan ünite, PT-CT Görüntüleme ve Rezer Galyum Hazırlık odasıyla hem Eskişehir hem de bölge illerdeki kanser hastalarının tedavi süreçlerine destek veriyor.

Nükleer Tıp Uzmanı Yasemin Kutucu Cantürk, AA muhabirine, tıpta yakın zamanda kullanılmaya başlanan Galyum 68’in nükleer tıp alanında büyük yeniliklere yol açtığını söyledi.

Üç gündür faaliyette olan üniteyle prostat kanserlerinde ve nöroendokrin tümörlerinin tanısında, takibinde ve tedavisinde artık çok daha hızlı olabildiklerini kaydeden Cantürk, “Galyum 68’le işaretli PSMA (prostat kanserinin hem görüntülemesi hem de tedavisinde kullanılan akıllı bir molekül) prostat malignitelerine spesifik bir ajan. Prostatın tanısında, takibinde ve tedavisinde fazlasıyla spesifik. Biz herhangi bir şeyden şüphe ettiğimizde galyum 68’i kullanarak yüksek doğrulukta sonuçlar elde edebiliyoruz.” diye konuştu.

Galyum 68’in doğruluk oranının yüzde 90’ların üzerinde olduğunu ifade eden Cantürk, sözlerine şöyle devam etti:

“Galyum 68’i, kanserin tedavisinde de kullanıyoruz. Lutesyumla işaretli PSMA’yı erkeklerde akciğerden sonra en sık görülen ikinci kanser olan prostat kanserinde kullanıyoruz. Nöroendokrin tümörler de daha az oranda görünüyor olsa da onların da tedavisinde ve takibinde kullanılan çok etkili bir yöntem.”

Eskişehir Şehir Hastanesi olarak uzun zamandır bu hizmetin verilmesi için gayret edildiğini anlatan Cantürk, “Tabii ki çok sevinçliyiz. Hem Eskişehir’e hem de Eskişehir civarındaki iller için bu büyük bir hizmet. Sonuçta çok büyük katkıları olabilecek bir tetkik ve tedavi işlemini hastanemize kazandırdığı için İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Yaşar Bildirici’ye teşekkür ederim.” diye konuştu.

“Hastaya Katkısı Çok Yüksek”

Hastanede bu tetkiki yapabilmekten dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayan Cantürk, “Çünkü bu dünyada 2017 yılından sonra kullanıma giren bir tetkik. Çok yeni bir tetkik ama doğruluğu çok yüksek. Hastaya katkısı çok yüksek. Biz de bunu edinebilmeyi çok istiyorduk. Sonuçta çok büyük bir hizmet. O yüzden buraya gelmiş olmasından biz kendi adımıza da hastalarımız adına da çok mutluyuz. Tanıda teşhiste, tedavi takibinde ve tabii ki tedavide de çok mutlu edecek bizi, yüz güldürecek sonuçlar elde ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Galyum 68 Ünitesi’nde prostat kanseri konusunda tedavi olmak için hastanede bulunan 65 yaşındaki Musa Şahbaz ise bu hizmetten faydalanmak için Afyonkarahisar’dan geldiğini kaydetti.

Ünitenin her şehirde bulunmaması nedeniyle farklı tanı ve tedavi sürecini, farklı şehirlerdeki hastanelere başvurarak ilerletmeye çalıştığını anlatan Şahbaz, Eskişehir Şehir Hastanesinde hizmete alınan bu ünitenin kendisi için kolaylık sağladığını sözlerine ekledi.