Gece Kuşu Olanları Bekleyen Büyük Tehlike!

Gece geç saatlerde yatan, güne öğle saatleri itibariyle başlayanlar için uzmanlardan uyarılar geldi. Biyolojik saate dikkat çeken uzmanlar farklı hastalıkların ana sebeplerinden birisinin uyku düzeni olduğunu söyledi.

1 /7 Günün ilk ışıklarıyla birlikte yataktan enerjik kalkanların aksine, gün batımından sonra adeta yeniden doğan ve gece saatlerinde üretkenliği zirveye ulaşan büyük bir kitle var. Bilim dünyasının "kronotip" olarak adlandırdığı bu durum, tamamen kişisel biyolojik saatimizin uyku ve uyanıklık tercihlerini nasıl yönettiğiyle ilgili. Halk arasında "gece kuşu" olarak bilinen bu gruptaysanız, modern dünyanın sabah odaklı düzeniyle mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz.

2 /7 Son yapılan tıbbi araştırmalar, geceleri daha aktif olan bireylerin kardiyovasküler sağlık göstergelerinde bazı olumsuz tabloların öne çıktığını gösteriyor. Hatta bazı veriler, gece kuşlarında inme ve kalp krizi gibi ciddi risklerin daha yüksek olabileceğine işaret ediyor. Kalp sağlığını tehdit eden unsur doğrudan geç saatte uyumak değil; bu durumun tetiklediği dolaylı yaşam tarzı alışkanlıkları ve ritim bozuklukları.

3 /7 İş hayatı, okul saatleri ve sosyal yaşamın neredeyse tamamı sabah insanlarına göre kurgulanmış durumda. Gece aktif olan kişiler, bu genel düzene ayak uydurmaya çalışırken kronik bir "uyku borcu" ile karşı karşıya kalıyor. Geç yatılmasına rağmen sabah erken uyanmak zorunda kalınması; vücutta düzensiz öğünlere, yetersiz fiziksel aktiviteye ve yüksek strese zemin hazırlayarak kalbimizi yıpratan bir zemin hazırlıyor.

4 /7 Yetişkin bir insanın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için uzmanların altını çizdiği ideal uyku süresi gecelik en az 7 saattir. Bu sürenin düzenli olarak altına düşülmesi; yüksek tansiyon, obezite, diyabet ve depresyon gibi hastalıkları tetikliyor.

5 /7 Gece geç saatlere kadar ayakta kalmanın en büyük yan etkilerinden biri de beslenme düzeninin bozulması. Vücut uyanık kaldıkça enerji ihtiyacı hissediyor ve bu da bizi genellikle yüksek kalorili, tuzlu, şekerli ya da paketli gıdalara yönlendiriyor. Gece yarısı yapılan bu kaçamaklar, sindirilmeden uykuya geçildiğinde kilo problemine ve metabolik sendromlara yol açarak doğrudan kalp sağlığını olumsuz etkiliyor.

6 /7 Gece geç saatlerde uyumanın getirdiği sabah yorgunluğu, gün içindeki hareket etme isteğini ve egzersiz motivasyonunu minimuma indiriyor. Oysa sağlıklı bir kalp; düzenli fiziksel aktivite, dengeli beslenme ve tütün ürünlerinden uzak durmak gibi bir bütünün parçası.