HaberX
Anasayfa/Yaşam/Gece Kuşu Olanları Bekleyen Büyük Tehlike!

Gece Kuşu Olanları Bekleyen Büyük Tehlike!

Gece Kuşu olanlar için uzmanlardan kritik uyarılar geldi. Sağlık üzerinde çok fazla olumsuz etkisi bulunan geç yatma alışkanlığına karşı uzmanların uyarıları neler?

Oluşturan
Eklenme 07.06.2026 - 17:51
Güncellenme 07.06.2026 - 17:52
Haberi PAYLAŞ

Gece geç saatlerde yatan, güne öğle saatleri itibariyle başlayanlar için uzmanlardan uyarılar geldi. Biyolojik saate dikkat çeken uzmanlar farklı hastalıkların ana sebeplerinden birisinin uyku düzeni olduğunu söyledi.

1/7
Gece Kuşu Olanları Bekleyen Büyük Tehlike!
Günün ilk ışıklarıyla birlikte yataktan enerjik kalkanların aksine, gün batımından sonra adeta yeniden doğan ve gece saatlerinde üretkenliği zirveye ulaşan büyük bir kitle var. Bilim dünyasının "kronotip" olarak adlandırdığı bu durum, tamamen kişisel biyolojik saatimizin uyku ve uyanıklık tercihlerini nasıl yönettiğiyle ilgili. Halk arasında "gece kuşu" olarak bilinen bu gruptaysanız, modern dünyanın sabah odaklı düzeniyle mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz.
2/7
Gece Kuşu Olanları Bekleyen Büyük Tehlike!
Son yapılan tıbbi araştırmalar, geceleri daha aktif olan bireylerin kardiyovasküler sağlık göstergelerinde bazı olumsuz tabloların öne çıktığını gösteriyor. Hatta bazı veriler, gece kuşlarında inme ve kalp krizi gibi ciddi risklerin daha yüksek olabileceğine işaret ediyor. Kalp sağlığını tehdit eden unsur doğrudan geç saatte uyumak değil; bu durumun tetiklediği dolaylı yaşam tarzı alışkanlıkları ve ritim bozuklukları.
3/7
Gece Kuşu Olanları Bekleyen Büyük Tehlike!
İş hayatı, okul saatleri ve sosyal yaşamın neredeyse tamamı sabah insanlarına göre kurgulanmış durumda. Gece aktif olan kişiler, bu genel düzene ayak uydurmaya çalışırken kronik bir "uyku borcu" ile karşı karşıya kalıyor. Geç yatılmasına rağmen sabah erken uyanmak zorunda kalınması; vücutta düzensiz öğünlere, yetersiz fiziksel aktiviteye ve yüksek strese zemin hazırlayarak kalbimizi yıpratan bir zemin hazırlıyor.
4/7
Gece Kuşu Olanları Bekleyen Büyük Tehlike!
Yetişkin bir insanın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için uzmanların altını çizdiği ideal uyku süresi gecelik en az 7 saattir. Bu sürenin düzenli olarak altına düşülmesi; yüksek tansiyon, obezite, diyabet ve depresyon gibi hastalıkları tetikliyor.
5/7
Gece Kuşu Olanları Bekleyen Büyük Tehlike!
Gece geç saatlere kadar ayakta kalmanın en büyük yan etkilerinden biri de beslenme düzeninin bozulması. Vücut uyanık kaldıkça enerji ihtiyacı hissediyor ve bu da bizi genellikle yüksek kalorili, tuzlu, şekerli ya da paketli gıdalara yönlendiriyor. Gece yarısı yapılan bu kaçamaklar, sindirilmeden uykuya geçildiğinde kilo problemine ve metabolik sendromlara yol açarak doğrudan kalp sağlığını olumsuz etkiliyor.
6/7
Gece Kuşu Olanları Bekleyen Büyük Tehlike!
Gece geç saatlerde uyumanın getirdiği sabah yorgunluğu, gün içindeki hareket etme isteğini ve egzersiz motivasyonunu minimuma indiriyor. Oysa sağlıklı bir kalp; düzenli fiziksel aktivite, dengeli beslenme ve tütün ürünlerinden uzak durmak gibi bir bütünün parçası.
7/7
Gece Kuşu Olanları Bekleyen Büyük Tehlike!
Uzmanların nihai mesajı oldukça net: Herkesin zorla sabah insanına dönüşmesi gerekmiyor, asıl mesele vücudun ihtiyacı olan kaliteli uykuyu alabilmek. Yatış saatinizi her gün sadece 15 dakika öne çekmek, akşam kafein tüketimini sınırlamak, dijital ekranları yataktan uzak tutmak ve sabahları gün ışığıyla buluşmak biyolojik saatinizi dengelemenize yardımcı olacaktır.

Yeni Haberlere İlk Sen Ulaş!

Günün en sıcak son dakika haberleri tek bir bildirimle cebine gelsin. Kanallarımıza tamamen ücretsiz katılarak hiçbir gelişmeyi kaçırma!

Google Ekle Telegram'a Katıl
Haberi Paylaş: Facebook Telegram

İlginizi Çekebilir

Yaşam

Güne Enerjik Başlamanın Sırrı: Sabahları Sadece 5 Dakika Ayırarak Hayatınızı Değiştirin

2 saat önce
Yaşam

Plastik Şişelerde Su İçenleri Bekleyen 6 Tehlike!

2 gün önce
Yaşam

Uzmanlardan Öneri: Çilekleri Günlerce Bozulmadan Saklamanın Yolu

5 gün önce
Yaşam

Bayram Sofralarına Çok Yakışacak 5 Tatlı Tarifi

2 hafta önce
Yaşam

Son 20 Yılda Rekor Artış: Deniz Seviyesi Yükselme Hızı İki Katına Çıktı

2 hafta önce
Yaşam

Kurban Eti Kesildikten Kaç Saat Sonra Yenir? Sağlıklı Et Pişirme ve Tüketme Yöntemleri

3 hafta önce