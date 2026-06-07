HaberX
Anasayfa/Gündem/7 Haziran Pinterest Çöktü mü? Pinterest Giriş Sorunları Arttı!

7 Haziran Pinterest Çöktü mü? Pinterest Giriş Sorunları Arttı!

Pinterest’te oturum açmada sorun mu yaşıyorsunuz? Pinterest’te son durum ne? İşte Pinterest status sistemindeki son durum…

Oluşturan
Eklenme 07.06.2026 - 20:47
Güncellenme 07.06.2026 - 21:59
Haberi PAYLAŞ

Sosyal medyada ve arıza takip platformlarında hararetle “Pinterest çöktü mü, neden açılmıyor?” sorularına yanıt aranırken, küresel ölçekte birçok ülkeden sistemsel sorunlara dair raporlar peş peşe gelmeye başladı. İşte 7 Haziran akşamı Pinterest’te yaşanan son durum ve kullanıcıların bildirdiği erişim sorunlarının detayları…

Pinterest Çöktü mü?

Pinterest çöktü. Dünyanın en popüler görsel paylaşım platformlarından biri olan Pinterest’e erişim sağlamak isteyen kullanıcılar, akşam saatlerinden itibaren bağlantı sorunlarıyla karşı karşıya kaldı.

Siteye erişmeye çalışan kullanıcılar hem mobil uygulamada hem de masaüstü sürümünde yavaşlama ve hata kodları aldıklarını raporladı. Henüz Pinterest yönetiminden resmi bir açıklama gelmemiş olsa da kullanıcı bildirimleri platformda teknik bir aksaklık yaşandığını doğruluyor.

Uluslararası ağ izleme ve kullanıcı raporlama sistemlerinden elde edilen anlık verilere göre, platforma dünyanın dört bir yanından erişim engeli veya hata uyarıları alınıyor. Akşam saatlerinde yoğunlaşan bu teknik aksaklığın sadece Türkiye’yi değil, Amerika’dan Avrupa’ya kadar çok geniş bir coğrafyayı etkilediği de raporlarda göze çarptı. En çok yaşanan sorunlar ise Pinterest giriş ekranlarında yaşanıyor. Farklı ülkelerden yapılan son rapor bildirimleri şöyle

  • İngiltere (20:22): Pinterest hizmetine erişilemediği bildirildi.
  • Maldivler (20:17): Pinterest platformuna erişimin tamamen kesildiği raporlandı.
  • Kenya (20:05): Sisteme giriş yapılamadığı yönünde bildirim yapıldı.
  • Amerika Birleşik Devletleri (19:55): Pinterest’in açılmadığı raporlandı.
  • Fransa (19:53): Sisteme mobil uygulamadan erişilmediği raporlandı.
  • Türkiye (19:52): Türkiye’den bir kullanıcı, uygulamayı açmaya çalıştığında doğrudan “Hata Alındı” uyarısıyla karşılaştığını rapor etti.
  • Sorunun sunucu kaynaklı bir güncellemeden mi yoksa sistemsel bir arızadan mı kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

Yeni Haberlere İlk Sen Ulaş!

Günün en sıcak son dakika haberleri tek bir bildirimle cebine gelsin. Kanallarımıza tamamen ücretsiz katılarak hiçbir gelişmeyi kaçırma!

Google Ekle Telegram'a Katıl
Haberi Paylaş: Facebook Telegram

İlginizi Çekebilir

Gündem

HSK Atama Kararnamesi Resmi Gazete’de Yayımlandı: 14 Hakim ve Savcı Adayının Görev Yerleri Açıklandı

7 saat önce
Gündem

Atlas Çağlayan Olayı Nedir? Atlas Çağlayan Katili Ne Kadar Ceza Aldı?

18 saat önce
Gündem

Ziraat Bankası’ndan Hacklenme İddiasına Açıklama!

2 gün önce
Gündem

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Görevden Uzaklaştırıldı

2 gün önce
Gündem

21 Mart Tatil Mi İlan Edildi? Nevruz Düzenlemesi TBMM’de!

2 gün önce
Gündem

Dilan Polat’ın Koruması Öldürülmüştü: 4 Şüpheli Hakkında Tutuklama Talep Edildi!

3 gün önce