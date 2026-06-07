7 Haziran Pinterest Çöktü mü? Pinterest Giriş Sorunları Arttı!

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... Pinterest platformuna dünya genelinde kullanıcılar, akşam saatlerinden itibaren erişim sorunları yaşadı.

platformuna dünya genelinde kullanıcılar, akşam saatlerinden itibaren erişim sorunları yaşadı. Teknik aksaklık, Türkiye dahil olmak üzere Amerika , İngiltere , Fransa ve Kenya gibi birçok ülkede bildirildi.

dahil olmak üzere , , ve gibi birçok ülkede bildirildi. Pinterest yönetiminden resmi bir açıklama gelmemişken, sorunların sunucu güncellemesi veya sistem arızasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı belirsizliğini koruyor.

Sosyal medyada ve arıza takip platformlarında hararetle “Pinterest çöktü mü, neden açılmıyor?” sorularına yanıt aranırken, küresel ölçekte birçok ülkeden sistemsel sorunlara dair raporlar peş peşe gelmeye başladı. İşte 7 Haziran akşamı Pinterest’te yaşanan son durum ve kullanıcıların bildirdiği erişim sorunlarının detayları…

Pinterest Çöktü mü?

Pinterest çöktü. Dünyanın en popüler görsel paylaşım platformlarından biri olan Pinterest’e erişim sağlamak isteyen kullanıcılar, akşam saatlerinden itibaren bağlantı sorunlarıyla karşı karşıya kaldı.

Siteye erişmeye çalışan kullanıcılar hem mobil uygulamada hem de masaüstü sürümünde yavaşlama ve hata kodları aldıklarını raporladı. Henüz Pinterest yönetiminden resmi bir açıklama gelmemiş olsa da kullanıcı bildirimleri platformda teknik bir aksaklık yaşandığını doğruluyor.

Uluslararası ağ izleme ve kullanıcı raporlama sistemlerinden elde edilen anlık verilere göre, platforma dünyanın dört bir yanından erişim engeli veya hata uyarıları alınıyor. Akşam saatlerinde yoğunlaşan bu teknik aksaklığın sadece Türkiye’yi değil, Amerika’dan Avrupa’ya kadar çok geniş bir coğrafyayı etkilediği de raporlarda göze çarptı. En çok yaşanan sorunlar ise Pinterest giriş ekranlarında yaşanıyor. Farklı ülkelerden yapılan son rapor bildirimleri şöyle

İngiltere (20:22): Pinterest hizmetine erişilemediği bildirildi.

Maldivler (20:17): Pinterest platformuna erişimin tamamen kesildiği raporlandı.

Kenya (20:05): Sisteme giriş yapılamadığı yönünde bildirim yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri (19:55): Pinterest’in açılmadığı raporlandı.

Fransa (19:53): Sisteme mobil uygulamadan erişilmediği raporlandı.

Türkiye (19:52): Türkiye’den bir kullanıcı, uygulamayı açmaya çalıştığında doğrudan “Hata Alındı” uyarısıyla karşılaştığını rapor etti.

Sorunun sunucu kaynaklı bir güncellemeden mi yoksa sistemsel bir arızadan mı kaynaklandığı henüz bilinmiyor.