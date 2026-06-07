Dilan Polat’ın Koruması Öldürülmüştü: 4 Şüpheli Hakkında Tutuklama Talep Edildi!

Sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat’ın korumalığını yapan, aynı zamanda Engin Polat’ın kuzeni olan Can Polat, geçtiğimiz günlerde Çeşme’de silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından güvenlik ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.

4 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Can Polat cinayeti kapsamında şüphelilerin savcılık işlemleri tamamlanırken, tetikçi Serhat A. hakkında “tasarlayarak kasten öldürme”, “suç örgütüne üye olma” ve “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçlarından dolayı öncesinde keşif yaptığı iddia edilen Eray Ercan Y. hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” ve “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçlarından, tetikçinin ev arkadaşı Ali A. hakkında “suç örgütüne üye olma” ve “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçlarından, taksi şoförü İbrahim Halil C. hakkında ise “suç örgütüne yardım etme” ve “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçlarından tutuklama talep edildi.

Şüpheliler suç ceza hakimliğine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

3 Haziran tarihinde saat 14.00 sularında Çeşme’ye bağlı Alaçatı Mahallesi 13.300 sokakta yaşanan olayda Can Polat’a Serhat A. tarafından ateş açıldı. Silahlı saldırı sonucu Polat, kanlar içinde yere yığılırken ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Can Polat’ın otelden ayrılmak üzere aracında hazırlık yaparken dışarı çıktığı esnada silahlı saldırıya uğradığı öğrenilirken ilk müdahaleden sonra ambulansa Çeşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Fakat Can Polat, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.