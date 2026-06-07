Fenerbahçe’de Seçim ve Transfer Heyecanı!

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... Fenerbahçe kongre üyeleri, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasında rekabetle sandığa gitti.

kongre üyeleri, başkan adayları ve arasında rekabetle sandığa gitti. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi ve yeni başkanın açıklanması bekleniyor.

Ertan Torunoğulları , seçim öncesinde 4 futbolcuyla anlaşma sağlandığını belirtti.

, seçim öncesinde 4 futbolcuyla anlaşma sağlandığını belirtti. Bu futbolcuların santrafor, sol stopper ve sol bek mevkilerinde olduğu ifade edildi.

27 binden fazla üyenin oy kullandığı ve oy sayımının devam ettiği bildirildi.

Fenerbahçe’de kongre üyeleri bugün sandığa giderken, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Sarı lacivertli kulüpte saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona ererken, yeni başkanın belli olması bekleniyor.

Öte yandan, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ise, transfer çalışmalarına yönelik önemli açıklamalar yaptı.

“4 FUTBOLCUYLA ANLAŞMA SAĞLAMIŞTIK”

HT Spor’un haberine göre Torunoğulları, seçimden önce 4 futbolcuyla anlaşma sağladıklarına vurgu yaparak,”Biz 4 futbolcuyla anlaşmıştık ve haziran ayında kampa katılacaklardı. Bütün çalışmamız bu şekilde bu yöndeydi” dedi.

Torunoğulları, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’yle de bir araya geldiğini söyleyerek, “Sağ olsun iki başkan adayı da beni çağırdılar, gittim ve sohbet ettik. Buradan da kendilerine teşekkür ediyorum. Takımla ilgili bildiklerimizi paylaştık. Görüştüğümüz oyuncuları da kendilerine ilettik. Onlar da onun üzerine çalışma yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

27 BİNDEN FAZLA ÜYE OY KULLANDI

Torunoğulları, son olarak transfer planlamasına yönelik yaptığı açıklamada, anlaşma sağlanan isimlerin santrafor, sol stopper, sol bek olduğunu ve bu mevkilerde forma giyen 4 futbolcuyla anlaştıklarını söyledi.

Öte yandan, Fenerbahçe’nin yeni başkan adayının belirlenmesi için oy sayımı devam ederken, 27 binden fazla üyenin oy kullandığı ve önümüzdeki dakikalarda yeni başkanın belli olacağı ifade edildi.