Fenerbahçe Başkanı Kim Oldu? Fenerbahçe Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... Fenerbahçe Spor Kulübü ’nde olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi tamamlandı, 27 bin 138 üye oy kullandı.

’nde olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi tamamlandı, 27 bin 138 üye oy kullandı. Seçim sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak; ancak ilk verilere göre Aziz Yıldırım önde görünüyor.

önde görünüyor. Son dakika bilgisine göre, Fenerbahçe başkanlığına Aziz Yıldırım seçildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde aylardır merakla beklenen olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi resmen tamamlandı. Saatlerin 17.00’yi göstermesiyle birlikte mühürlenen sandıklarda tasnif işlemine geçildi. Sadece Fenerbahçeliler için değil, rakipleri tarafından da önemle takip edilen kongrede tek soru “Fenerbahçe’nin yeni başkanı kim oldu? Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi kazandı?”. Peki son durum ne? Fenerbahçe başkanı kim oldu? Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

27 Bin 138 Üye Sandığa Gitti

Seçim alanında sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik başladı ve gün boyu sürdü. Genel kurulda özellikle yüksek katılım oranı dikkat çekti. Kongre Divan Kurulu’ndan alınan resmi verilere göre, oy kullanma hakkı bulunan toplam 44 bin 741 delegeden 27 bin 138’i oy kullandı.

Alanda kurulan 45 sandıkta Aziz Yıldırım’ı destekleyenler sarı pusulayı, rakibi Hakan Safi’yi destekleyenler ise beyaz pusulayı zarflara koydu.

Fenerbahçe Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Fenerbahçe seçim sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Fenerbahçe’nin yeni başkanını belirleyecek oylama sürecinde henüz resmi olarak tescillenmiş kazanan yok. Kongre Divan Başkanlığı, 45 sandıktan gelecek ıslak imzalı tutanakların tek bir havuzda birleştirilmesinin ardından kürsüye çıkarak nihai sonucu ilan edecek. 1 saat içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor. İlk açıklama Yağız Sabuncuoğlu’ndan geldi. Açıklamada “Henüz resmi tutanaklar imzalanmadı ama gelen ilk oy sonuçlarına göre Aziz Yıldırım önde! İmzalı tutanaklar geldiğinde sandık ve oy sayılarını açıklayacağız.” denildi.

SON DAKİKA: Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım oldu.