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SGK’dan prim günü düzenlemesi! Tutanakla prim günü verilecek!

SGK'nın 2026/22 sayılı genelgesiyle 4A sigortalı çalışanların fiilî çalışma tespitlerine yönelik kurallarda yeni düzenleme yapılırken, fiilî çalışmanın resmî kayıtlarla belirlenmesi durumunda tutanak tarihi itibarıyla 1 gün hizmet kazandırılacağı belirtildi.

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Eklenme 24.10.2026 - 11:18

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdamla mücadele doğrultusunda 4A sigortalı çalışanların fiilî çalışma tespitlerine yönelik yeni bir düzenleme yaptı.

ÇALIŞMA GÜNLERİNE YÖNELİK KURALLAR DEĞİŞTİ

19 Ekim 2026 tarihli ve 2026/22 sayılı genelge ile kamu kurumlarından gelen belgeler ve belirli görevlerdeki kişiler tarafından düzenlenen tutanaklar üzerinden çalışma günlerinin tespit edilmesine yönelik kurallar yeniden belirlendi.

1 GÜN HİZMET KAZANDIRILACAK

Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş’ın bugünkü yazısına göre, kamu idarelerinden alınan bilgi ve belgelerde veya kolluk, zabıta, doktor, veteriner ve mühendis gibi görevlilerin düzenlediği tutanaklarda sigortalının fiilen çalıştığının belirlenmesi durumunda, her kayıt için tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 1 gün hizmet kazandırılacak. Ancak her tutanak otomatik olarak prim günü kazandırmayacak. İşlem yapılabilmesi için kişinin fiilî çalışmasının tespit edilmesi şartı aranacak.

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KADİM SERVİSLERİ İNCELEYECEK

Kişiye yüz yüze tebliğ edilen trafik cezası tutanaklarına ilişkin tespitler ve bunları destekleyen bilgi ve belgeler, SGK’nın Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) servisleri tarafından mercek altına alınacak. Değerlendirme sonucunda, aynı iş yerinde çalıştığı belirlenen kişiler dışındaki kayıtlar Sosyal Güvenlik Denetmenleri Servisine sevk edilecek.

HER GÜN İÇİN 1 GÜN HİZMET VERİLECEK

Aynı iş yerinde fiilî çalışmaya yönelik birden fazla kayıt bulunması durumunda, en eski tarihli tespit işe giriş tarihi olarak esas alınacak. Aynı ayda ve sonraki aylarda tespit edilen her gün için 1 gün hizmet verilecek ve çalışma ilişkisi kısmi süreli olarak değerlendirilecek. Arada tespit bulunmayan bir aydan sonra yeni bir kayıt oluşması durumunda ise bu tespit yeni işe giriş olarak kabul edilecek.

HER TUTANAK SİGORTA GÜNÜ KAZANDIRMAYACAK

İlk ve son tespit arasındaki çalışmanın kesintisiz olduğu yönünde itiraz edilmesi durumunda konu denetime iletilecek.

Bu kapsamda, sigortasız çalıştığı resmî tutanaklarla belirlenen kişilere belirli şartlar kapsamında 1 günlük sigorta hizmeti verilebilecek. Birden fazla tutanağın bulunması durumunda işe giriş tarihi ve prim günleri bu kayıtlara göre belirlenecek. Ancak her tutanak otomatik olarak sigorta günü kazandırmayacak.

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