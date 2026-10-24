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Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut’tan haber var: Sağlık durumu nasıl?

Ünlü müzisyen Hakkı Bulut, sahnede bir anda fenalaşarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Bulut'un rahatsızlanması herkesi korkuturken sağlık durumu belli oldu.

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Eklenme 24.10.2026 - 09:46
Güncellenme 24.10.2026 - 09:48

Arabesk müziğin efsane ismi 81 yaşındaki Hakkı Bulut’un, İstanbul’da sahne aldığı bir mekânda aniden tansiyonu düşmüş ve kendisi sedyeyle ambulansa alınarak hastaneye kaldırılmıştı. Bulut’un yaşadığı rahatsızlık herkesi derinden etkilerken hastane sürecinin ardından sağlık durumunun nasıl olduğuna ilişkin menajerinden açıklama geldi.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hakkı Bulut’un menajeri, ünlü müzisyenin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken Bulut da hayranları için sesli bir mesaj paylaştı. Usta isim, paylaştığı videoyla sağlık durumunun korkulduğu gibi olmadığını ve hızla toparlandığını belirtti.

SEVENLERİNE MESAJ YOLLADI

Yaşadığı rahatsızlığın ardından evinde dinlenmesi beklenen usta isim, sevenlerine verdiği mesajda şu ifadelere yer verdi:

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“Saygıdeğer müziksever dinleyicilerim, saygıdeğer vatandaşlarım, ben Hakkı Bulut. Nasip olursa Ekim ayının 31. cumartesi günü Alanya’da bir konserim olacaktır. Konserime teşrif edecek olan bütün vatandaşlarıma şimdiden saygılar sunuyorum, iyi akşamlar diliyorum.”

Bulut’un bu sesli mesajı sevenlerinin adeta yüreğine su serperken sağlık durumunun iyi olduğu mesajını vermesi de tüm hayranlarını sevindirdi.

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