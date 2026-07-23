Malatya’da 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin saat 10.26’da ve yerin 11.5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktaran AFAD, depremin ardından şu an için herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmediğini açıkladı.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Öte yandan depremin başta Şanlıurfa olmak üzere çevre illerden de hissedildiği öğrenilirken, bölgede yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
CAN VE MAL KAYBI VAR MI?
Depremin ardından ilk açıklamayı yapan yetkililer, şu an için can ve mal kaybına yönelik kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuz durumun olmadığını aktardı.
Olası bir olumsuzluğa karşı görevlilerin teyakkuzda olduğuna dikkat çeken yetkililer, vatandaşların sakin olması ve panik yapmaması gerektiğini vurguladı.