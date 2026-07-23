Malatya’da 4.1 büyüklüğünde deprem

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... AFAD , Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir depremin saat 10.26'da ve 11.5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.

, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir depremin saat 10.26'da ve 11.5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi. Depremin, başta Şanlıurfa olmak üzere çevre illerden de hissedildiği ve bölgede yaşayan vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı ifade edildi.

olmak üzere çevre illerden de hissedildiği ve bölgede yaşayan vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı ifade edildi. Yetkililer, şu an için can ve mal kaybı ile ilgili herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirterek, vatandaşların sakin kalmaları gerektiğini vurguladı.

AFAD Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin saat 10.26’da ve yerin 11.5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktaran AFAD, depremin ardından şu an için herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmediğini açıkladı.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan depremin başta Şanlıurfa olmak üzere çevre illerden de hissedildiği öğrenilirken, bölgede yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

CAN VE MAL KAYBI VAR MI?

Depremin ardından ilk açıklamayı yapan yetkililer, şu an için can ve mal kaybına yönelik kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuz durumun olmadığını aktardı.

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Olası bir olumsuzluğa karşı görevlilerin teyakkuzda olduğuna dikkat çeken yetkililer, vatandaşların sakin olması ve panik yapmaması gerektiğini vurguladı.