HaberX
Anasayfa/Gündem/Malatya’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Malatya’da 4.1 büyüklüğünde deprem

 AFAD, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin saat 10.26'da ve yerin 11.5 kilometre derinliğinde yaşandığı açıklandı.

Oluşturan
Eklenme 23.07.2026 - 10:37
Güncellenme 23.07.2026 - 10:50
Haberi PAYLAŞ

AFAD Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin saat 10.26’da ve yerin 11.5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktaran AFAD, depremin ardından şu an için herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmediğini açıkladı.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan depremin başta Şanlıurfa olmak üzere çevre illerden de hissedildiği öğrenilirken, bölgede yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

CAN VE MAL KAYBI VAR MI?

Depremin ardından ilk açıklamayı yapan yetkililer, şu an için can ve mal kaybına yönelik kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuz durumun olmadığını aktardı.

Haber Devam Ediyor
Meclis Başkanı 2026 genel af çıkacak mı konusuna son noktayı koydu!
Gündem
Meclis Başkanı 2026 genel af çıkacak mı konusuna son noktayı koydu!
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, genel af iddialarına son noktayı koydu. Genel af için "Hayır" diyen Kurtulmuş, genel af durumuna dair tüm soru işaretlerini giderdi.
Çerkezköy’de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 21 Kişi Yakalandı
Gündem
Çerkezköy’de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 21 Kişi Yakalandı
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir evde düzensiz göçmenlerin olduğu yönündeki...

Olası bir olumsuzluğa karşı görevlilerin teyakkuzda olduğuna dikkat çeken yetkililer, vatandaşların sakin olması ve panik yapmaması gerektiğini vurguladı.

İlginizi Çekebilir

numan kurtulmuş
Gündem

Meclis Başkanı 2026 genel af çıkacak mı konusuna son noktayı koydu!

14 saat önce
Gündem

Fatih Portakal, Ece Üner, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrıldı

23 saat önce
DOA depozito
Gündem

Depozito iadesinde yeni dönem! Çok şişesi olanlara 1 TL yerine 50 kuruş verilecek!

24 saat önce
Gündem

Ülke genelinde serin ve yağışlı hava etkili olacak

1 gün önce
Gündem

Yargıtay’dan emsal karar: Bankalar değil tüketici ödeyecek

1 gün önce
Gündem

Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur’un kaldığı cezaevi belli oldu

2 gün önce