HaberX
Anasayfa/Ekonomi/Yargıtay’dan emeklileri üzecek karar: Maaş blokesi kalkmadı

Yargıtay’dan emeklileri üzecek karar: Maaş blokesi kalkmadı

Yargıtay, emekli aylığına uygulanan blokenin kaldırılması ve kesilen tutarların iade edilmesi istemini reddederek benzer davalar için emsal niteliğinde bir karar verdi.

Oluşturan
Eklenme 23.07.2026 - 10:33
Güncellenme 23.07.2026 - 10:36
Haberi PAYLAŞ

Yargıtay, emekli maaşına uygulanan blokenin kaldırılması ve kesilen tutarların iadesi talebiyle açılan davada emsal bir karara karar verdi. Söz konusu kararda, emeklinin maaş hesabındaki blokenin kaldırılması ve şu ana kadar kesilen tutarların faiziyle beraber iade edilmesi talebi kabul edilmedi.

EMEKLİ İŞLEMİN HUKUKSUZ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

2013 yılının Aralık ayında emekli olan bir kişi, ilk maaşını aldığı tarih itibarıyla maaş hesabına banka tarafından bloke konulduğu öne sürdü. Emekli, bankaya maaşına bloke uygulanmasına ilişkin herhangi bir muvafakat vermediğini öne sürerek gerçekleştirilen işlemin hukuksuz olduğunu iddia etti.

KESİLEN TUTARIN FAİZİYLE ÖDENMESİNİ TALEP ETTİ

Aynı zamanda, bloke yüzünden kesilen tutarların en yüksek yasal faiziyle beraber kendisine geri ödenmesini istedi. 

Haber Devam Ediyor
Yağsız dana ve yağsız kuzu fiyatları düştü
Ekonomi
Yağsız dana ve yağsız kuzu fiyatları düştü
Ulusal Kırmızı Et Konseyi, haftalık yağsız dana ve yağsız kuzu et fiyatlarını açıklarken, dana etinin ortalama kilo fiyatı 570,56 lira, yağsız kuzu etinin kilo fiyatı ise 593,69 lira oldu.
Emekli zammı 2026 tablosu netleşti! İşte zamlı maaşlar
Ekonomi
Emekli zammı 2026 tablosu netleşti! İşte zamlı maaşlar
TÜİK Mayıs ayı enflasyon verilerini duyurdu, 5 aylık net rakamlar kesinleşti. SSK ve Bağkur emekli zammı 2026 son dakika gelişmeleri ve yeni maaş tablosu burada.

BANKA EMEKLİNİN TALEBİNİ REDDETTİ

Banka ise davacının otomatik ödeme talimatı verdiğine vurgu yaparak, davanın reddini talep etti.

MAHKEMEDEN EMEKLİNİN TALEBİNE RED

Ankara 13. Tüketici Mahkemesi, Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun tüketici kredileri yüzünden verilen hapis, takas, mahsub ve benzeri onay ile rıza talimatları doğrultusunda bankaların emekli aylığına doğrudan bloke koyabileceğine yönelik emsal kararını göz önünde bulundurarak davayı kabul etmedi.

Emeklinin söz konusu karara istinafa götürdüğü öğrenilirken, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesince aynı gerekçelerle başvuru reddedildi.

YARGITAY DA EMEKLİNİN TALEBİNİ REDDETTİ

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise, davanın kendisine gelmesinin ardından önceki içtihatlara atıf yaparak, yerel mahkeme ve istinaf kararlarını hukuka uygun buldu ve bu kapsamda, emekli aylığına gelen blokenin kaldırılması ve kesilen tutarların iadesi istemi kesin olarak reddedildi.

EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Öte yandan uzmanlar, kararın emsal niteliği taşıdığını ve benzer anlaşmazlıklarda aynı kararın alınabileceğini duyurdu.

İlginizi Çekebilir

Ekonomi

Yağsız dana ve yağsız kuzu fiyatları düştü

14 saat önce
Ekonomi

TMO’dan hububat çiftçisine 12 milyar 150 milyon TL ödeme

17 saat önce
Ekonomi

Emekli promosyonunda yeni dönem: Her emekliye maaşı kadar promosyon önerisi

21 saat önce
Ekonomi

2027 Muhtemel En Düşük Emekli Aylığı Belli Oldu

2 gün önce
Ekonomi

Bakanlıktan üniversite öğrencilerine 13 bin 750 TL burs: Başvuru tarihleri 1-15 Eylül

2 gün önce
Ekonomi

Çalışanlara 3.600 prim günüyle emeklilik müjdesi

2 gün önce