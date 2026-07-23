Yargıtay’dan emeklileri üzecek karar: Maaş blokesi kalkmadı

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Yargıtay , emekli maaşına uygulanan blokenin kaldırılması ve kesilen tutarların iadesi talebiyle açılan davada, emeklinin talebini reddetti.

, emekli maaşına uygulanan blokenin kaldırılması ve kesilen tutarların iadesi talebiyle açılan davada, emeklinin talebini reddetti. Emekli, bankaya bloke uygulanmasına dair muvafakat vermediğini savunarak işlemin hukuksuz olduğunu iddia ederken, banka otomatik ödeme talimatı verdiğini belirterek davayı reddetti.

Karar, benzer durumlarda emsal niteliği taşıdığı belirtilerek, Ankara 13. Tüketici Mahkemesi ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından da onaylandı.

Yargıtay, emekli maaşına uygulanan blokenin kaldırılması ve kesilen tutarların iadesi talebiyle açılan davada emsal bir karara karar verdi. Söz konusu kararda, emeklinin maaş hesabındaki blokenin kaldırılması ve şu ana kadar kesilen tutarların faiziyle beraber iade edilmesi talebi kabul edilmedi.

EMEKLİ İŞLEMİN HUKUKSUZ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

2013 yılının Aralık ayında emekli olan bir kişi, ilk maaşını aldığı tarih itibarıyla maaş hesabına banka tarafından bloke konulduğu öne sürdü. Emekli, bankaya maaşına bloke uygulanmasına ilişkin herhangi bir muvafakat vermediğini öne sürerek gerçekleştirilen işlemin hukuksuz olduğunu iddia etti.

KESİLEN TUTARIN FAİZİYLE ÖDENMESİNİ TALEP ETTİ

Aynı zamanda, bloke yüzünden kesilen tutarların en yüksek yasal faiziyle beraber kendisine geri ödenmesini istedi.

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BANKA EMEKLİNİN TALEBİNİ REDDETTİ

Banka ise davacının otomatik ödeme talimatı verdiğine vurgu yaparak, davanın reddini talep etti.

MAHKEMEDEN EMEKLİNİN TALEBİNE RED

Ankara 13. Tüketici Mahkemesi, Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun tüketici kredileri yüzünden verilen hapis, takas, mahsub ve benzeri onay ile rıza talimatları doğrultusunda bankaların emekli aylığına doğrudan bloke koyabileceğine yönelik emsal kararını göz önünde bulundurarak davayı kabul etmedi.

Emeklinin söz konusu karara istinafa götürdüğü öğrenilirken, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesince aynı gerekçelerle başvuru reddedildi.

YARGITAY DA EMEKLİNİN TALEBİNİ REDDETTİ

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise, davanın kendisine gelmesinin ardından önceki içtihatlara atıf yaparak, yerel mahkeme ve istinaf kararlarını hukuka uygun buldu ve bu kapsamda, emekli aylığına gelen blokenin kaldırılması ve kesilen tutarların iadesi istemi kesin olarak reddedildi.

EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Öte yandan uzmanlar, kararın emsal niteliği taşıdığını ve benzer anlaşmazlıklarda aynı kararın alınabileceğini duyurdu.