Altının Neden Yükselmediği Belli Oldu: Uzmanlar Altının Ne Zaman Yükseleceğini Açıkladı!

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... Uluslararası finans piyasalarında altın fiyatları, Orta Doğu'daki ateşkese rağmen yükseliş gösterememekte ve yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak para politikasıyla ilgili belirsizlikler nedeniyle temkinli bir yaklaşım sergilemektedir.

(Fed) tarafından açıklanacak para politikasıyla ilgili belirsizlikler nedeniyle temkinli bir yaklaşım sergilemektedir. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, yatırımcıların kritik ABD enflasyon verileri öncesinde bekle-gör pozisyonuna girdiğini belirtmiştir.

Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, yatırımcıların kritik öncesinde bekle-gör pozisyonuna girdiğini belirtmiştir. Goldman Sachs, Fed'in faiz indirimine 2027'de başlayabileceğini öngörmekte ve altının yükselmesi için petrol fiyatları, tahvil getirileri ve dolar endeksinin düşmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Uluslararası finans piyasalarında altın fiyatları, Orta Doğu’daki ateşkese rağmen beklenen yükselişi gösteremedi. Bu kapsamda uzmanlar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını açıklamasını bekliyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altındaki hareket alanının kısıtlılığına vurgu yaparak, yatırımcılarla yatırımcıların Orta Doğu’daki ateşkesin ne kadar kalıcı olduğuna ilişkin temkinli olduğunu ifade ederek, “Piyasalar bu hafta kamuoyuyla paylaşılacak kritik ABD enflasyon verileri öncesinde bekle-gör pozisyonuna girdi. Bu veriler, Fed’in para politikası görünümünü netleştirecek” ifadelerini kullandı.

ABD PİYASASINDA GÖRÜNÜM OLUMLU

İran ile İsrail, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan duyuruların sonucunda dün karşılıklı olarak operasyonları durdurduğunu açıklamıştı. Buna karşın İran yönetimi, İsrail ordusunun Lübnan coğrafyasındaki Hizbullah unsurlarına yönelik hava ve kara harekatına devam etmesi durumunda çatışma ortamının yeniden alevleneceğine ilişkin çağrı yapıldı.

Global Yatırım Bankası Goldman Sachs, ABD ekonomisinde görülen istikrarlı büyüme verilerinin yanı sıra istihdam piyasasındaki olumlu seyre vurgu yaparak önemli bir öngörü yaptı.

FAİZ İNDİRİMİ 2027’DE BAŞLAYABİLİR

Goldman Sachs, Fed’in politika faizini yıl boyunca yüksek seviyelerde sabit tutacağını, faiz indiriminin ise 2027’de başlayabileceğini tahmin etti. Bu nedenle uluslararası piyasalarda sıkı para politikasının bir süre daha devam etmesi beklenirken, Analist Tim Waterer ise uluslararası alanda merkez bankalarının fiziki altın alım talebine devam etmesi durumunda ons altının yıl sonu 5 bin 500 dolar baremini bulacağını öne sürdü.

Fakat Altının yükselmesi için petrol fiyatlarının, tahvil getirilerinin ve dolar endeksinin aşağı yönlü bir süreç izlemesi gerektiği belirtiliyor.