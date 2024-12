TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon Beşiktaş Fibabanka, Galatasaray, Onvo Büyükçekmece Basketbol, Yalovaspor Basketbol, Bursaspor Yörsan, Darüşşafaka Lassa, Aliağa Petkim ve Manisa Basket ile oynadığı maçlardan galip ayrıldı.

Bursa ekibi, FIBA Avrupa Kupası’nda ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi temsilcileri Keravnos ve Petrolina AEK ile Almanya takımı Basketball Lowen Braunschweig’in yer aldığı A Grubu’ndaki 6 maçını kazanarak üst tura çıktı.

TOFAŞ, kupada 2. tur K Grubu ilk maçında da Yunanistan temsilcisi Maroussi Basketbol’u 96-83 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yarın sahasında Anadolu Efes, FIBA Avrupa Kupası’nda ise 11 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Porto ile karşılaşacak.

Orhun Ene: “Her takımı yenebilecek güçteyiz”

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir takım kurduklarını ve iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Sezon öncesinde böyle bir seri beklemediklerini belirten Ene, şunları kaydetti:

“Hem Avrupa kupası oynuyorsunuz hem Türkiye ligi. Seyahatler arasında sakatlıklar, inişler çıkışlar oluyor. Sezonun geride kalan bölümüne baktığımızda nispeten avantajlı bir fikstürümüz vardı. Avrupa Ligi takımları bile bu süreçlerde beklenmedik mağlubiyetler alıyor. Hazırlık döneminde takımımızın iyi, kaliteli, doğru kimyadan oluşmuş ve mücadeleci bir takım olduğunu gördük. Onun için de sezonun iyi geçeceğini düşünüyorduk ama bu kadar galibiyet alacağımızı açıkçası beklemiyordum.”

Orhun Ene, her maçı kazanmak isteyen bir takım oluşturduklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz kendi gücümüzün farkındayız ama en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Geçen sezon kaliteli bir takım olmamıza rağmen özellikle savunma tarafında bu kimyayı oluşturamamıştık. Onun için bu sezon her maçı kazanmak isteyen bir TOFAŞ var. Bugün ‘Şu hedefi alırız’ diyebilecek konumda bir takım değiliz. Biz Avrupa Ligi takımı değiliz. Bizden iyi kadrolar olduğunun farkındayız ama biz de kaybetmek istemeyen, her maçı kazanmak isteyen bir kadroyuz. Bizim 10 değil, 6 yabancımız var. Sakatlık yaşamazsak, bu enerjimizi koruyabilirsek her takımı yenebilecek güçteyiz.”

“Anadolu Efes maçı önemli bir test olacak”

Orhun Ene, sergiledikleri performansla beklentileri yükselttiklerini anlatarak, “Bu beklentilerin peşinden gitmek için elimizden geleni yapacağız. Her maçı kazanmak için çalışan bir TOFAŞ seyrettirmek istiyoruz.” dedi.

Orhun Ene, yarın konuk edecekleri Anadolu Efes’in güçlü ekip olduğunu belirterek, “Anadolu Efes maçı önemli bir test olacak. Yani biz de bir noktaya gelerek, hedef halinde geldik. Kendimizi görmek ve o tip takımlara karşı reaksiyon göstermek açısından önemli bir maç. Burada çok güzel bir atmosfer olacağına inanıyorum. Seyircilerimizin bizi bu maçta yalnız bırakmayacağından eminim. İnşallah sahada beklenen basketbolu ve reaksiyonu vereceğiz.” ifadelerini kullandı.