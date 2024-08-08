2024/2025 Trendyol Süper Lig sezonu için geri sayım başladı. Yarın oynanacak ilk karşılaşma ile açılışı yapılacak yeni sezonda stadyumların kapasiteleri de açıklandı. Süper Lig’e yeni çıkan Bodrum FK gibi kulüplerin 5000 kişilik stadyumlara sahip olması dikkatlerden kaçmazken zirvede Galatasaray yer aldı. Peki hangi takım hangi stadyumda oynayacak? Stadyumların seyirci kapasiteleri ne kadar?
İşte Süper Lig Yeni Sezondaki Seyirci Kapasiteleri
- Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park | Şehir: İstanbul | Kapasite: 52.468 | Ev sahibi: Galatasaray
- Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi | Şehir: İstanbul | Kapasite: 47.544 | Ev sahibi: Fenerbahçe
- Vodafone Park | Şehir: İstanbul | Kapasite: 42.445 | Ev sahibi: Beşiktaş
- Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu | Şehir: Konya | Kapasite: 41.600 | Ev sahibi: Konyaspor
- Papara Park | Şehir: Trabzon | Kapasite: 41.131 | Ev sahibi: Trabzonspor
- Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu | Şehir: Samsun | Kapasite: 33.919 | Ev sahibi: Samsunspor
- RHG Enertürk Enerji Stadyumu | Şehir: Kayseri | Kapasite: 32.864 | Ev sahibi: Kayserispor
- Yeni Adana Stadyumu | Şehir: Adana | Kapasite: 30.960 | Ev sahibi: Adana Demirspor
- Kalyon Stadyumu | Şehir: Gaziantep | Kapasite: 30.320 | Ev sahibi: Gaziantep FK
- Corendon Airlines Park Antalya Stadı | Şehir: Antalya | Kapasite: 29.307 | Ev sahibi: Antalyaspor
- BG Grup 4 Eylül Stadyumu | Şehir: Sivas | Kapasite: 27.734 | Ev sahibi: Sivasspor
- Mersin Stadyumu | Şehir: Mersin | Kapasite: 25.000 | Ev sahibi: Hatayspor
- Gürsel Aksel Stadyumu | Şehir: İzmir | Kapasite: 19.713 | Ev sahibi: Göztepe
- Başakşehir Fatih Terim Stadı | Şehir: İstanbul | Kapasite: 17.156 | Ev sahibi: Başakşehir FK
- Çaykur Didi Stadı | Şehir: Rize | Kapasite: 14.850 | Ev sahibi: Çaykur Rizespor
- Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu | Şehir: İstanbul | Kapasite: 13.797 | Ev sahibi: Kasımpaşa
- Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu | Şehir: İstanbul | Kapasite: 13.797 | Ev sahibi: Eyüpspor
- Alanya Oba Stadyumu | Şehir: Antalya | Kapasite: 9.789 | Ev sahibi: Alanyaspor
- Bodrum İlçe Stadı | Şehir: Muğla | Kapasite: 5.000 | Ev sahibi: Bodrum FK