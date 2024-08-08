2024/2025 Trendyol Süper Lig sezonu için geri sayım başladı. Yarın oynanacak ilk karşılaşma ile açılışı yapılacak yeni sezonda stadyumların kapasiteleri de açıklandı. Süper Lig’e yeni çıkan Bodrum FK gibi kulüplerin 5000 kişilik stadyumlara sahip olması dikkatlerden kaçmazken zirvede Galatasaray yer aldı. Peki hangi takım hangi stadyumda oynayacak? Stadyumların seyirci kapasiteleri ne kadar?

İşte Süper Lig Yeni Sezondaki Seyirci Kapasiteleri