Türkiye’nin önceki olimpiyatlara karşı daha iyi bir performans sergilediği 2024 Paris Olimpiyatları için yarışların büyük bir bölümü tamamlandı. Tamamlanan yarışmalar sonrasında madalyalar verildi. Madalyaların verilmeye başlanmasıyla birlikte 2024 Paris Olimpiyatları madalya sıralaması oluştu. Peki Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? Olimpiyatlarda en çok madalya alan ülke hangisi? İşte merak edilenler..

2024 Paris Olimpiyatları Madalya Sıralaması

2024 Paris Olimpiyatları madalya sıralaması zirvesinde ABD yer alıyor. 24 altın madalya, 31 gümüş madalya ve 31 bronz madalya alan ABD, toplam 86 madalya ile zirvede yer aldı. Ülke sıralamaları ise şöyle;

Ülke Adı Altın Gümüş Bronz Toplam ABD 24 31 31 86 Çin 22 21 16 59 Avustralya 14 12 10 36 Fransa 13 16 19 48 Büyük Britanya 12 15 19 46 Güney Kore 11 8 7 26 Japonya 11 6 12 29 İtalya 9 10 7 26 Hollanda 8 5 6 19 Almanya 8 5 4 17 Kanada 6 4 8 18 İrlanda 4 0 3 7 Yeni Zelanda 3 5 1 9 Macaristan 3 3 2 8 İsveç 3 3 2 8 Romanya 3 3 1 7 Brezilya 2 5 6 13 İspanya 2 3 5 10 Ukrayna 2 2 3 7 Hırvatistan 2 1 2 5 Belçika 2 0 3 5 Hong Kong, Çin 2 0 2 4 Filipinler 2 0 1 3 Azerbaycan 2 0 0 2 Sırbistan 2 0 0 2 İsrail 1 4 1 6 İsviçre 1 2 4 7 Gürcistan 1 2 1 4 Yunanistan 1 1 5 7 Kazakistan 1 1 3 5 Kenya 1 1 2 4 Güney Afrika 1 1 2 4 Şili 1 1 0 2 Danimarka 1 1 0 2 Ekvator 1 1 0 2 Saint Lucia 1 1 0 2 Uganda 1 1 0 2 Tayvan 1 0 4 5 Özbekistan 1 0 2 3 Küba 1 0 1 2 Çekya 1 0 1 2 Guatemala 1 0 1 2 Cezayir 1 0 0 1 Arjantin 1 0 0 1 Bahreyn 1 0 0 1 Dominika 1 0 0 1 Norveç 1 0 0 1 Slovenya 1 0 0 1 Jamaika 0 3 1 4 Kuzey Kore 0 2 3 5 Meksika 0 2 1 3 Etiyopya 0 2 0 2 Polonya 0 1 3 4 Türkiye 0 1 2 3 Kırgızistan 0 1 1 2 Kosova 0 1 1 2 Tayland 0 1 1 2 Ermenistan 0 1 0 1 Kolombiya 0 1 0 1 Fiji 0 1 0 1 Moğolistan 0 1 0 1 Tunus 0 1 0 1 Hindistan 0 0 3 3 Tacikistan 0 0 3 3 Dominik Cumhuriyeti 0 0 2 2 Litvanya 0 0 2 2 Malezya 0 0 2 2 Moldova Cumhuriyeti 0 0 2 2 Avusturya 0 0 1 1 Yeşil Burun Adaları 0 0 1 1 Mısır 0 0 1 1 Grenada 0 0 1 1 Endonezya 0 0 1 1 İran 0 0 1 1 Portekiz 0 0 1 1 Slovakya 0 0 1 1

Türkiye 2024 Paris Olimpiyatları Madalya Sıralamasında Kaçıncı?

Türkiye 2024 Paris Olimpiyatları madalya sıralamasında 56. 1 gümüş, 2 adet bronz madalya alan Türkiye, 3 madalya ile sıralamada yer aldı.