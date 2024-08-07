Türkiye’nin önceki olimpiyatlara karşı daha iyi bir performans sergilediği 2024 Paris Olimpiyatları için yarışların büyük bir bölümü tamamlandı. Tamamlanan yarışmalar sonrasında madalyalar verildi. Madalyaların verilmeye başlanmasıyla birlikte 2024 Paris Olimpiyatları madalya sıralaması oluştu. Peki Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? Olimpiyatlarda en çok madalya alan ülke hangisi? İşte merak edilenler..
2024 Paris Olimpiyatları Madalya Sıralaması
2024 Paris Olimpiyatları madalya sıralaması zirvesinde ABD yer alıyor. 24 altın madalya, 31 gümüş madalya ve 31 bronz madalya alan ABD, toplam 86 madalya ile zirvede yer aldı. Ülke sıralamaları ise şöyle;
|Ülke Adı
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|ABD
|24
|31
|31
|86
|Çin
|22
|21
|16
|59
|Avustralya
|14
|12
|10
|36
|Fransa
|13
|16
|19
|48
|Büyük Britanya
|12
|15
|19
|46
|Güney Kore
|11
|8
|7
|26
|Japonya
|11
|6
|12
|29
|İtalya
|9
|10
|7
|26
|Hollanda
|8
|5
|6
|19
|Almanya
|8
|5
|4
|17
|Kanada
|6
|4
|8
|18
|İrlanda
|4
|0
|3
|7
|Yeni Zelanda
|3
|5
|1
|9
|Macaristan
|3
|3
|2
|8
|İsveç
|3
|3
|2
|8
|Romanya
|3
|3
|1
|7
|Brezilya
|2
|5
|6
|13
|İspanya
|2
|3
|5
|10
|Ukrayna
|2
|2
|3
|7
|Hırvatistan
|2
|1
|2
|5
|Belçika
|2
|0
|3
|5
|Hong Kong, Çin
|2
|0
|2
|4
|Filipinler
|2
|0
|1
|3
|Azerbaycan
|2
|0
|0
|2
|Sırbistan
|2
|0
|0
|2
|İsrail
|1
|4
|1
|6
|İsviçre
|1
|2
|4
|7
|Gürcistan
|1
|2
|1
|4
|Yunanistan
|1
|1
|5
|7
|Kazakistan
|1
|1
|3
|5
|Kenya
|1
|1
|2
|4
|Güney Afrika
|1
|1
|2
|4
|Şili
|1
|1
|0
|2
|Danimarka
|1
|1
|0
|2
|Ekvator
|1
|1
|0
|2
|Saint Lucia
|1
|1
|0
|2
|Uganda
|1
|1
|0
|2
|Tayvan
|1
|0
|4
|5
|Özbekistan
|1
|0
|2
|3
|Küba
|1
|0
|1
|2
|Çekya
|1
|0
|1
|2
|Guatemala
|1
|0
|1
|2
|Cezayir
|1
|0
|0
|1
|Arjantin
|1
|0
|0
|1
|Bahreyn
|1
|0
|0
|1
|Dominika
|1
|0
|0
|1
|Norveç
|1
|0
|0
|1
|Slovenya
|1
|0
|0
|1
|Jamaika
|0
|3
|1
|4
|Kuzey Kore
|0
|2
|3
|5
|Meksika
|0
|2
|1
|3
|Etiyopya
|0
|2
|0
|2
|Polonya
|0
|1
|3
|4
|Türkiye
|0
|1
|2
|3
|Kırgızistan
|0
|1
|1
|2
|Kosova
|0
|1
|1
|2
|Tayland
|0
|1
|1
|2
|Ermenistan
|0
|1
|0
|1
|Kolombiya
|0
|1
|0
|1
|Fiji
|0
|1
|0
|1
|Moğolistan
|0
|1
|0
|1
|Tunus
|0
|1
|0
|1
|Hindistan
|0
|0
|3
|3
|Tacikistan
|0
|0
|3
|3
|Dominik Cumhuriyeti
|0
|0
|2
|2
|Litvanya
|0
|0
|2
|2
|Malezya
|0
|0
|2
|2
|Moldova Cumhuriyeti
|0
|0
|2
|2
|Avusturya
|0
|0
|1
|1
|Yeşil Burun Adaları
|0
|0
|1
|1
|Mısır
|0
|0
|1
|1
|Grenada
|0
|0
|1
|1
|Endonezya
|0
|0
|1
|1
|İran
|0
|0
|1
|1
|Portekiz
|0
|0
|1
|1
|Slovakya
|0
|0
|1
|1
Türkiye 2024 Paris Olimpiyatları Madalya Sıralamasında Kaçıncı?
Türkiye 2024 Paris Olimpiyatları madalya sıralamasında 56. 1 gümüş, 2 adet bronz madalya alan Türkiye, 3 madalya ile sıralamada yer aldı.