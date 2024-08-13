Fenerbahçe’nin yabancı kadrosunu rahatlatmak amacıyla kadroda düşünmediği isimlerle yolları ayıramadı. Oyunculara teklif gelmemesi ya da daha düşük ücretlerin önerilmesi nedeniyle Miguel Crespo ve Miha Zajc transferleri henüz gerçekleşmedi. Ancak Türkiye’de kalmak isteyen 2 oyuncu için sürpriz bir gelişme yaşandı. Antalyaspor ile anlaşma sağlayan Alex de Souza bu iki oyuncuyu istediğini yönetime bildirdi.

Miguel Crespo ve Miha Zajc Antalyaspor’a Gidebilir

Fenerbahçe’nin kadroda düşünmediği Miguel Crespo ve Miha Zajc için şartları kolaylaştıracağı öğrenilirken 2 transferin bu hafta içerisinde bitebileceği ifade edildi. İki orta saha oyuncusu ile takımı güçlendirmek isteyen Antalyaspor’un teknik direktörünün Alex de Souza olması da transferi kolaylaştıracak.

Miguel Crespo ve Miha Zajc düşük bulunan performansları nedeniyle takımda düşünülmüyor. Zajc Fenerbahçe forması ile 123 maça çıkarak 20 gol 7 asist yapmıştı Crespo ise 80 maçta 5 gol 7 asist yapmıştı.