Trendyol Süper Lig takımı Antalyaspor yeni sezon forma tanıtımını gerçekleştirdi. Antalya’nın doğal güzelliklerinin ön plana çıkarıldığı, tarihi değerlere vurgu yapıldığı forma tanıtımlarında kadın mankenler üstlerinde formaları altında ise mayoları ile poz verdi. Bu pozlar ve tanıtımlar ise tüm Türkiye’de dikkat çekti. Antalyaspor yeni forma tanıtımları tüm Türkiye’de ilgiyle takip edilirken sosyal medyada da ilgi gördü.

Antalyaspor Yeni Sezon Forma Tanıtımları Nerelerde Yapıldı?

Antalyaspor’un yeni sezon forma tanıtımları için tercih edilen yerler şöyle oldu;

Perge Antik Kenti

Manavgat Çolaklı Yörük Obası

Sıçan Adası

Düden Şelalesi

Yat Limanı

Konyaaltı Plajı

Bu noktalarda yapılan özel çekimlerle Antalyaspor’un bu sezon giyeceği tüm formalar görücüye çıkarılmış oldu. Mankenlerin özel pozlarıyla tamamlanan çekimlerde forma tasarımları kadar bugüne kadar Türkiye’de yapılmamış bir forma tanıtımı da gerçekleştirilirdi. Antalyaspor’un resmi tanıtım açıklamasında ise şöyle bir açıklamaya yer verildi;

Kemal Atatürk, ‘Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları’na bakınız, eğer orada bir tek yörük çadırı görürseniz bu dünyada hiçbir güç asla bizi yenemez’ Torosların çocukları, bu sezon mazisinden aldığı güçle sahada. Huzurlarınızda 2024-2025 Sezonu formalarımız..

Antalyaspor Yeni Sezon Forma Fotoğrafları

Antalyaspor Yeni Sezon Forma Fiyatları

Tanıtımların hemen ardından Antalyaspor yeni sezon formaları satışa çıktı. Antalyaspor yeni sezon forma fiyatları ise şöyle;