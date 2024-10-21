Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan ve ilk sezonda attığı gol ve asistleriyle gündem olan Arda Güler için yeni sezonda işler yolunda gitmiyor. Takıma transfer olan yeni oyuncularla birlikte forma rekabetinin arttığı Real Madrid’de Arda Güler iyi performans gösterse de ilk 11’de yer alamıyor. Pek çok maçta dahi sonradan oyuna giremeyen Arda Güler nedeniyle ülke basınında teknik direktör Ancelotti’ye eleştiriler oldukça fazla.

Ancelotti Arda Güler’e Şans Tanımadı

En son Celta Vigo deplasmanına çıkan Real Madrid’in ilk 11’inde eksik oyuncular olmasına rağmen Arda Güler maçta şans bulamadı. Sahada kendini göstermeyen Arda Güler’in beklentisi daha fazla süre olsa da beklentileri gerçekleşmedi. İspanya basınında yer alan haberlerde ise yaşanan bu durum nedeniyle Arda Güler’in son derece mutsuz olduğu öne sürüldü. Öyle ki Ceballos’un 1.5 aylık sakatlık sonrasında ilk kez kadroda yer alması ve hemen maça girmesi Arda Güler için bardağı taşıran son damla olmuş.

Arda Güler Real Madrid’den Ayrılacak mı?

Mundo Deportivo’ya göre Arda Güler için kararını veren Ancelotti genç yıldıza kalan maçlarda da şans vermeyecek. Bu nedenle Arda Güler’in ara transfer döneminde gelen teklifleri değerlendirerek forma şansı bulabileceği bir kulübe transfer olmak istediği iddia edildi.