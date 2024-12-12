Teknik direktör ve kulüp başkanı ile yolların ayrıldığı Beşiktaş zorlu bir süreçten geçiyor. Trendyol Süper lig’de arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından taraftarın yoğun tepkisi sonucunda kulüp başkanı Hasan Arat istifa etti. Kulüp teknik direktörü ile de yollar ayrılırken Serdar Toprak tepe eşliğinde Beşiktaş maçlara çıkıyor.

Son lig maçında Fenerbahçe’ye karşı alınan galibiyet ile moral bulan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde alacağı olumlu sonuç ile iyi bir çıkış yakalamanın hesaplarını yapıyor. Deplasmanda Bodo ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bugün zorlu rakibi karşısında deplasmanda 3 puan arayacak.

Beşiktaş Maçı Bugün mü, Saat Kaçta?

Beşiktaş maçı bugün oynanacak. Saat 23.00 itibarıyla başlayacak olan karşılaşma, şifresiz olarak ekranlarda yer alacak. Daha önce 12 maçta Norveç temsilcileri ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, bu maçlardan 5’ine galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı. UEFA Avrupa Ligi’nde 5 maçta 6 puan toplayabilen Beşiktaş, 22. sırada yer alıyor. Oldukça kritik bir noktada bulunan Beşiktaş’ın 3 puan almaması halinde play-off’ta kalmama ihtimali de bulunuyor.

Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Beşiktaş maçı şifresiz bir şekilde TRT 1’de naklen yayınlanacak. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ne iddialı bir giriş yaparak beklentileri yüksek tutsa da arka arkaya alınan sonuçlar ve camiada yaşanan problemler Beşiktaş’ın ligin alt sıralarında yer almasına yol açtı. UEFA Avrupa Ligi’nde 94 galibiyet, 49 beraberlik ve 116 yenilgi alan Beşiktaş 95. galibiyeti için bu akşam sahaya çıkacak.