UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, bu akşam Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. İsrail temsilcisi ile yapılacak olan maç İsrail’in talebi üzerine Macaristan’da tarafsız bir sahaya alınmıştı. Bugün saat 20.45 itibariyle başlayacak mücadelede iki takım birbirine karşı 3 puan mücadelesi yapacak.

Beşiktaş Üstlere Tırmanmak İstiyor

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan 4 haftalık maçların sonucunda Beşiktaş 6 puan ile 18 sırada yer alırken Maccabi Tel Aviv 4 maçta da galip gelemedi ve puan kazanamadı. Tarafsız sahada olması Beşiktaş için handikap olsa da siyah beyazlılar bu maçtan alacakları 3 puan ile ligin üst sıralarına tırmanmanın hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda?

Beşiktaş maçı TRT Spor’dan canlı olarak ekranlara getirilecek. Cep telefonu, bilgisayarlar, tabletler ya da doğrudan televizyonlar üzerinden izlenebilecek olan Beşiktaş maçı için online olarak izlemek isteyenler aşağıdaki linkten doğrudan canlı izleme ekranına ulaşabilir. Tabii platformundan da yayınlanacak olan maç için doğrudan tabii platformunun canlı maç izleme ekranına ulaşabilirsiniz.

İşte Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maç izleme linki

Beşiktaş Maccabi Tel Aviv Maçı İlk 11’leri

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Joao Mario, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile.

Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lemkin, Stojic, Shlomo, Jehezkel, Peretz, van Overeem, Kanichowsky, Davida, Durgeman, Patati.