Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanan maç tüm dünyada gündem oldu. Durumdan haberi olmayan taraftarlar ekran karşısına geçtiğinde maçın İstanbul’da oynanmadığını gördü. Bu durum ise pek çok soru işaretine yol açtı. Beşiktaş maçının nerede oynandığı, neden İstanbul’da oynanmadığı herkesin aklında soru işareti oluşturdu. Peki, gerçek ne? Beşiktaş maçı neden İstanbul’da oynanmıyor? Beşiktaş maçı nerede oynanıyor?

Beşiktaş Maçı Nerede Oynanıyor?

Beşiktaş maçı Macaristan’da oynanıyor. Debrecen kentinde oynanan karşılaşmaya güvenlik gerekçeleri nedeniyle taraftar kabul edilmedi. Bu nedenle hem Beşiktaş taraftarı hem de Maccabi Tel Aviv taraftarı maça giremedi. Tüm taraftarlar maçı sadece televizyondan takip etmek zorunda.

Beşiktaş Maçı Neden İstanbul’da Oynanmıyor?

Beşiktaş maçı İsrail’in UEFA’ya yaptığı başvurucu sonucunda tarafsız sahaya alındı. İsrail’in güvenliği gerekçe göstererek yaptığı müracaatın UEFA yetkilileri tarafından uygun bulunması nedeniyle maç Türkiye dışında tarafsız bir ülkeye alındı.

Avrupa ülkelerine yöneltilen maç taleplerinde sadece Macaristan’ın maçı oynatmaya gönüllü olduğu ve bu nedenle de maçın Macaristan’a alındığı açıklandı. Ancak maçı kabul etmesine rağmen Macaristan yetkilileri güvenlik gerekçeleri nedeniyle maça seyirci alınmayacağını duyurdu. Bu nedenle de maç bu akşam Macaristan’da oynanıyor.