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Bodrum FK – Fenerbahçe maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig'in 29. Haftasında Fenerbahçe, Bodrum FK ile karşılaşacak. Mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Bodrum FK – Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında zirve takibini sürdürmek isterken, Bodrum FK karşısında kritik bir müsabakaya çıkacak. 

Fenerbahçe Maçı Ne Zaman?

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Sipay Bodrum FK ile Fenerbahçe karşılaşacak. Grey Beton Bodrum Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 20.30’da başlayacak ve beIN Sport 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. 

Zirve yarışı için oldukça kritik olan mücadelede Dzeko’nun forma giymesi beklenirken, Bosna Hersek’in Romanya ile oynadığı müsabakada burnu kırılan Dezeko’nun maça maskeyle çıkması bekleniyor.

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