Türkiye’de Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe için kritik gün bugün. UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta maçları bugün oynanacak. 3 temsilci ile Türkiye’nin temsil edildiği UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcilerimizin alacağı puan ve puanlar hem lig için hem de Türkiye’nin UEFA sıralaması için büyük önem taşıyor. Dün oynanan Başakşehir’in Konferans Ligi maçında berabere kalarak büyük bir fırsatı kaçırması sonrasında gözler bugüne çevrildi. 3 temsilcimiz de bugün rakipleri karşısına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi Temsilcilerimizin Rakipleri Kim?

Bugün 20.45’te oynanacak maçlarda Beşiktaş Maccabi Tel Aviv ile Galatasaray ise deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. 23.00 maçlarında ise Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi’ndeki diğer maçlarda ise program şöyle;

İşte 28 Kasım Maç Programı