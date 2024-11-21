Uluslar Ligi maçları nedeniyle Avrupa liglerinde bir haftalık ara verilmişti. Geçtiğimiz hafta oynanmayan maçlar bu hafta itibariyle oynanacak. Trendyol Süper Lig 13. hafta maçları için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından takvim açıklandı. Bu hafta sonu yaşanacak lig heyecanı ile zirvedeki rekabet devam edecek.

Bugünkü Maç Programı 21 Kasım 2024

21 Kasım 2024 maç programı merak eden futbolseverler için yeni gün programı da belli oldu. Bugün spor programı 14.00 itibariyle başlayacak BJK Başkanı Hasan Arat basın toplantısı yaparak gündeme dair açıklamalar yapacak. 14.00’te düzenlenecek basın toplantısı sonrasın ise UEFA kadınlar Şampiyonlar Ligi maçları oynanacak. Bu maçların dışında ise bugün futbol maçı oynanmayacak. İşte 21 Kasım günü oynanacak maçlar;

14:00 | Hasan Arat Basın Toplantısı | – | A Spor, TRT Spor, TV 8 Buçuk, Tivibu Spor, beIN Sports Haber

20:45 | Hammarby – Manchester City | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | DAZN Women’s Football YouTube

20:45 | Valerenga – Bayern Münih | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | DAZN Women’s Football YouTube

23:00 | Arsenal – Juventus | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | DAZN Women’s Football YouTube

23:00 | St. Pölten – Barcelona | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | DAZN Women’s Football YouTube

Trendyol Süper Lig Ne Zaman Başlıyor?

Bugün Süper Lig’de maç oynanmayacak. Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig 13. hafta maçları 23 Kasım günü başlayacak. Açılış maçında ise 23 Kasım saat 13.30’da Eyüpspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.