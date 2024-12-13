2026 Dünya Kupası grupları belli oldu. Türkiye E Grubunda olurken Türkiye’nin rakipleri İspanya-Hollanda maçının kazananı, Bulgaristan ve Gürcistan oldu.
İşte Dünya Kupası Eleme Grupları
Yapılan kura çekimi sonrasında oluşan tablolar şöyle;
A Grubu : Almanya/İtalya şampiyonu, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg
B Grubu : İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova
Grup C : Portekiz/Danimarka kaybedenler, Yunanistan, İskoçya, Belarus
D Grubu : Fransa/Hırvatistan şampiyonu, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan
E Grubu : İspanya/Hollanda şampiyonu, Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan
F Grubu : Portekiz/Danimarka şampiyonu, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan
G Grubu : İspanya/Hollanda kaybedenler, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta
H Grubu : Avusturya, Romanya, Bosna-Hersek, Kıbrıs, San Marino
Grup I : Almanya/İtalya kaybedenler, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova
Grup J : Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn
Grup K : İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra
Grup L : Fransa/Hırvatistan kaybedenler, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık