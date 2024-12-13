2026 Dünya Kupası grupları belli oldu. Türkiye E Grubunda olurken Türkiye’nin rakipleri İspanya-Hollanda maçının kazananı, Bulgaristan ve Gürcistan oldu.

İşte Dünya Kupası Eleme Grupları

Yapılan kura çekimi sonrasında oluşan tablolar şöyle;

A Grubu : Almanya/İtalya şampiyonu, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg

B Grubu : İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova

Grup C : Portekiz/Danimarka kaybedenler, Yunanistan, İskoçya, Belarus

D Grubu : Fransa/Hırvatistan şampiyonu, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan

E Grubu : İspanya/Hollanda şampiyonu, Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan

F Grubu : Portekiz/Danimarka şampiyonu, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan

G Grubu : İspanya/Hollanda kaybedenler, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta

H Grubu : Avusturya, Romanya, Bosna-Hersek, Kıbrıs, San Marino

Grup I : Almanya/İtalya kaybedenler, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova

Grup J : Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn

Grup K : İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra

Grup L : Fransa/Hırvatistan kaybedenler, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık