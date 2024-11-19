A Milli Takım’da futbol oynayan futbolcular, futbolcuların değerlerinin güncellenmesinin ardındna en değerli Türk futbolcular listesinde yer aldı. En yüksek piyasa değerine sahip olan Türk futbolcu merak edilirken, yapılan güncelleme sonrasında zirvede genç yıldız yer aldı. Yeni jenerasyon ile futbol dünyasında beklentilerin yükseldiği A Milli Takım’da Hakan Çalhanoğlu gibi deneyimli isimler de yer alıyor.

İşte En Değerli 10 Türk Futbolcu

Transfermarkt’ta yapılan güncelleme sonrasında liste başında Arda Güler yer aldı. 45 milyon euro değeri olduğu belirtilenen Arda Güler, şu anda A Milli Takımın en pahalı isimlerinden. Hakan Çalhanoğlu da 45 milyon Euro değere sahip. İşte en değerli Türk futbolcular…

1- Arda Güler 45 milyon euro

2- Hakan Çalhanoğlu 45 milyon euro

3- Kenan Yıldız 40 milyon euro

4- Ferdi Kadıoğlu 30 milyon euro

5- Orkun Kökçü 28 milyon euro

6- Barış Alper Yılmaz 21 milyon euro

7- Kerem Aktürkoğlu 18 milyon euro

8- Merih Demiral 16 milyon euro

9- Enes Ünal 15 milyon euro

10- Semih Kılıçsoy 15 milyon euro