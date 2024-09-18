Spor oyunlarına yönelik Türkiye’de yasal olarak oynanan iddaa’da yeni bülten paylaşıldı. Geçtiğimiz haftadan beri gündem olan Fenerbahçe Galatasaray maçı için merak edilen iddaa oranları da açıklandı. Böylece sisteme göre favori olan taraf da belli oldu.

İşte Fenerbahçe Galatasaray Maçı İddaa Oranları

Süper Lig’in 6. haftasında karşı karşıya gelecek ezeli rakiplerin maçı Fenerbahçe’nin sahasında oynanacak. Ev sahibi olmanın avantajını kullanmak isteyen Fenerbahçe, rakibini yenerek ligde birinci sıraya yerleşmek istiyor. Kayıpsız ilerleyen Galatasaray ise avantajlı bir skor alarak aradaki farkı açmak ya da korumak istiyor. Geçtiğimiz sezonun son haftalarında iki takım arasında oynanan müsabaka ve U19 ile çıkılan Süper Kupa maçı sonrasında çok daha kritik hale gelen derbi, iki takımın birbirine karşı güç gösterisi haline dönmüş durumda.

İddaa oranlarında göre Fenerbahçe maçın favorisi durumunda. Fenerbahçe’nin galibiyetine 1.86 oran verilirken beraberlik 3.16, Galatasaray galibiyeti ise 2.95 oran aldı. 2.5 gol altı için 2.13 oran verilirken 2.5 gol süt için 1.39 oran belirlendi. Maçta favori Fenerbahçe gösterilirken gollü bir derbinin geçmesi tahmin edildi.