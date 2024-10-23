Sezon öncesinde büyük umutlar ile Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğüne getirilen Jose Mourinho, transferlere de yön vermişti. Yönetimin Jose Mourinho’nun istediği oyuncuları da alması sonrasında Fenerbahçe’nin yıllar sonra şampiyon olması bekleniyordu. Ancak ligde arka arkaya alınan olumsuz sonuçların ardından takımın sahada kötü performans sergilemesi, Jose Mourinho’nun eleştirilmesine neden oldu.

Taraftardan Jose Mourinho Tepkisi

Taraftarlar Jose Mourinho ile yolların ayrılmasını isterken geçtiğimiz yıl iyi oyun ile şampiyonluğu kıl payı kaçıran eski hocalarını takımın başında görmek istediklerini dile getiriyor. En son Samsunpor karşılaşmasında 2 puan kaybeden ve 7 kişi ile maçı defans yaparak bitirmeye çalışan Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’de başarılı olacağı düşünülmüyor. Ancak Mourinho’nun yüksek ücreti ve ağır sözleşmesi nedeniyle yönetimin nasıl bir hamle yapacağı merak ediliyor.

İşte Jose Mourinho’nun Tazminatı

Jose Mourinho’nun tazminatının 30 milyon Euro olduğu düşünülüyor. Yönetimin teknik adamın tüm alacaklarını alarak kulüpten ayrılacağını düşünüyor. Zira bugüne kadar tüm takımlarda benzer bir hamle yapan Mourinho, 3 milyar 814 milyon TL tazminat aldı. Tazminat servetine sahip olmasıyla zaman zaman eleştirilen Jose Mourinho’nun Fenerbahçe başında çıkacağı Avrupa Ligi maçı kritik öneme sahip. Manchester United ile oynanacak zorlu maçta takımın nasıl performans sergileyeceği merak ediliyor.