Fenerbahçe’nin vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Frederico Rodrigues de Paula Santos (Fred) dün akşam Fenerbahçe ile Lugano arasında oynanan karşılaşmada sakatlandı. Maçtan çıkmak zorunda kalan Fred için bugün Fenerbahçe resmi açıklama yaparak oyuncunun durumu hakkında bilgi verdi.

Fred Neden Sakatlandı?

Lugano’nun atağında şuta ayağını uzatan Fred, bu pozisyon sonunda yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin tedavisi sonrasında oyuna 1-2 dakika devam eden oyuncu, ağrılarının artması sonrasında oyundan çıktı. Oyuncunun bugün çekilen MR ve yapılan kontrolleri sonrasında Fenerbahçe yönetimi tarafından bilgilendirme mesajı yayınlandı. Açıklamada şöyle denildi;

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turunda Lugano ile oynadığımız karşılaşmada darbe alarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred’in Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntülenme neticesinde sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır.

Fred Kaç Hafta Yok, Ne Zaman Sahalara Dönecek?

Sağ diz iç yan bağ hasarı yaşayan futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Daha önce de benzer problemi pek çok futbolcu yaşarken 4 hafta sonra topla idmanlara başlayacak olan Fred, Fenerbahçe’nin çok kritik Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında forma giyemeyecek. 6 Ağustos’ta Lille deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe ardından 10 Ağustos’ta Adana Demirspor ile yeni sezon lig maçına çıkacak.

Fred’in kaçıracağı maçlar şöyle;