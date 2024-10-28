Türkiye’de Trendyol Süper Lig’de derbi heyecanı yaşanacak. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan iki takım RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Lig başındaki Süper Kupa maçında Beşiktaş’ın farklı galibiyeti sonrasında önemli bir rövanş olarak değerlendirecek karşılaşma ligin gidişatını da etkileyecek. Fenerbahçe’nin kazanmasıyla birlikte zirvedeki yarış daha da kızıştı.

Süper Lig’de Şampiyonluk Yarışı Kızışıyor

Bu akşam oynanacak maçta 9 maçta topladığı 25 puanla Galatasaray zirvede. 9 maçta 20 puan alan Fenerbahçe ise 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş ise 8 maçta 20 puan toplayarak zirveyi yakından takip ediyor. Bu nedenle iki takımın da 3 puan alması büyük bir avantaj sağlayacak. Beraberlik ise Fenerbahçe’ye avantaj sağlayacak. Süper Lig’in iki yenilmez takımı Galatasaray ile Beşiktaş’ın oynayacağı maçta beraberlik ağır basan taraf.

Galatasaray – Beşiktaş Muhtemel İlk 11’leri

5-0’luk Süper Kupa maçının rövanşında iki takımın ilk 11’leri şöyle;