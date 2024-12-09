UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında 12 Aralık Perşembe günü İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen ve dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Galatasaray idmanı, 2’ye 2 oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Malmö maçı hazırlıklarını sürdürecek.

İşte Malmö Maçında Galatasaray’ın Eksik İsimleri

Teknik Direktör Okan Buruk için eksik isimler can sıkıyor. Maçta forma giyemeyecek isimler şöyle;