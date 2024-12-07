Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, Sivasspor ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları devam eden Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, İsmail Jakobs ve Yusuf Demir karşılaşmanın kamp kadrosunda yer almadı. Galatasaray, bu önemli mücadelede eksiklere rağmen güçlü bir kadro ile galibiyet arayacak.
İşte Galatasaray’ın Sivasspor Maçı Kadrosu
Galatasaray’ın kamp kadrosunda yer alan futbolcular ise şöyle sıralandı:
- Kaleciler: Fernando Muslera, Batuhan Şen, Günay Güvenç
- Defans Oyuncuları: Davinson Sanchez, Elias Jelert, Victor Nelsson, Metehan Baltacı
- Orta Sahalar: Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Berkan Kutlu, Efe Akman, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz
- Forvetler: Dries Mertens, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Yunus Akgün, Roland Sallai, Ali Yeşilyurt, Gökdeniz Gürpüz