Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, Sivasspor ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları devam eden Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, İsmail Jakobs ve Yusuf Demir karşılaşmanın kamp kadrosunda yer almadı. Galatasaray, bu önemli mücadelede eksiklere rağmen güçlü bir kadro ile galibiyet arayacak.

İşte Galatasaray’ın Sivasspor Maçı Kadrosu

Galatasaray’ın kamp kadrosunda yer alan futbolcular ise şöyle sıralandı: