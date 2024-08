Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu ile henüz nedeni belli olmayan bir gerilim yaşanıyor. Transfer olacağı belirtilen ancak transferi gerçekleşmeyen Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi Play-off maçında Young Boys karşısında forma giymişti. Ancak mutsuz olduğu görülen oyuncunun maç sonunda sosyal medyadan açıklama yapan Kerem Aktürkoğlu, kaptanlıktan alındığını duyurmuştu.

“Emin olduğum şey şu ki; bundan sonra kolumda kaptanlık bandı olmasa da yine gerektiği her an saha içi ve saha dışı inisiyatif alacağım, Galatasaray için her yere gideceğim.” diyerek sosyal medyadan artık kaptan olmadığını söyleyen oyuncu için son dakika gelişmesi yaşandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kulüp yöneticileri arka arkaya açıklamalar yaptı.

Dursun Özbek’ten Kerem Aktürkoğlu ve Transfer Açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bugün yaptığı açıklamada kaptanlık sürecinin transfer dönemi sona erdikten sonra belli olacağını söyledi. Transfer sezonu bitene kadar kaptanlık konusunda tartışma yapmanın anlamsız olacağına vurgu yapan Başkan Özbek, Kerem Aktürkoğlu transfer olacak iddialarını da güçlendirdi. Başkan Özbek’in bu konudaki açıklaması şöyle;

Söylediklerimden şunu anlayın; Galatasaray’da kaptanlıklar transfer sezonu bitince olur. Transfer hareketliliği içinde olan kişilerle ilgili sonuç, transfer dönemi bitince ortaya çıkar. Transfer süreci devam ediyor. Neticede transfer sezonu bitince birinci, ikinci, üçüncü kaptanları belirleriz. Benim söylediklerimi tahrif etmeyin. Transfer sezonu bitene kadar, transfer sezonunun sonunda kaptanlar belli oluyor. Transfer hareketli geçiyor. Bu süreç bitmeden falanca filanca kaptan yorumu yapmaya gerek yok.

Yöneticilerden Sert Çıkış

Sarı-kırmızılı yöneticiler ise yaptıkları özel açıklamalarda Kerem Aktürkoğlu’nun artık kalsa dahi kaptan olma ihtimalinin olmadığını söyledi. Young Boys maçından sonraki açıklaması uygun bulunmayan Kerem Aktürkoğlu için yönetim artık duruma sıcak bakmıyor. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında da oyuncunu başka bir takıma transfer olması bekleniyor.