Şampiyonlar Ligi’nde play-off turunda mücadele edecek Galatasaray’ın geçmesi gereken son engelde 7 muhtemel rakibi belli oldu. Galatasaray’ın bu eşleşmeyi geçmesi Devler Ligi’nde olmasını sağlayacak.
İşte Galatasaray’ın Muhtemel Rakipleri
Galatasaray’ın eşleşebileceği muhtemel 7 rakibi şöyle;
- Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
- Kızılyıldız (Sırbistan)
- PAOK (Yunanistan) – Malmö (İsveç) eşleşmesi galibi
- Ferencvaros (Macaristan) – Midtjylland (Danimarka) eşleşmesi galibi
- Young Boys (İsviçre)
Galatasaray Şampiyonlar Ligi Play-Off Maçı Ne Zaman?
Galatasaray Şampiyonlar Ligi Play-Off maçını 20-21 Ağustos tarihlerinde oynayacak. Maçın rövanşı ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.