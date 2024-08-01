Şampiyonlar Ligi’nde play-off turunda mücadele edecek Galatasaray’ın geçmesi gereken son engelde 7 muhtemel rakibi belli oldu. Galatasaray’ın bu eşleşmeyi geçmesi Devler Ligi’nde olmasını sağlayacak.

İşte Galatasaray’ın Muhtemel Rakipleri

Galatasaray’ın eşleşebileceği muhtemel 7 rakibi şöyle;

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Kızılyıldız (Sırbistan)

PAOK (Yunanistan) – Malmö (İsveç) eşleşmesi galibi

Ferencvaros (Macaristan) – Midtjylland (Danimarka) eşleşmesi galibi

Young Boys (İsviçre)

Galatasaray Şampiyonlar Ligi Play-Off Maçı Ne Zaman?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi Play-Off maçını 20-21 Ağustos tarihlerinde oynayacak. Maçın rövanşı ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.