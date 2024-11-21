Galatasaray’a transfer olmasının ardından takımın vazgeçilmezlerinden birisi olan Mauro Icardi, Tottenham maçında sakatlanmıştı. Ön dip çapraz bağları kopan ve menüsküs sorun yaşayan Mauro Icardi için tedaviye hemen başlanırken son kontrollerden olumlu sonuç alındı.

Mauro Icardi Ne Zaman Dönecek?

Sezonu kapattı denilen Mauro Icardi’nin sahalara dönüş yapabileceği açıklandı. 31 yaşındaki oyuncunun sakatlığı sonrasında çoğu uzman tarafından sezonu kapattığı yönünde açıklamalar yapılmıştı. İleri yaşı nedeniyle eski formunda olması beklenmeyen Mauro Icardi’den yine beklenmedik bir dönüş alındı. Neymar’ın da doktoruyla özel olarak görüşen Mauro Icardi’nin dönüş tarihi böylece belli oldu.

Doktor Andreja Milutinovic tarafından yapılan kontrollerde oyuncunun ligin son 5 maçına çıkabileceği belirtildi. Operasyon geçirmesi gereken Mauro Icardi’nin henüz operasyon için kararını vermediği de öğrenilirken ligin son 5 maçına yetiştirilmesi halinde oynayacağı karşılaşmalar şöyle;

-Eyüpspor (D)

-Sivasspor

-Trabzonspor (D)

-Kayserispor

-Göztepe (D)

-Başakşehir