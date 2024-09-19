Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray için en kritik hafta bu hafta sonu olacak. Cumartesi günü Süper Lig’de derbi heyecanı yaşanacak. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanacak maç Okan Buruk ve Jose Mourinho için de kritik öneme sahip. Takımların, teknik direktörlerin ve oyuncuların birbirine karşı üstünlük kurmak isteyeceği maç öncesinde Galatasaray cephesinde sakatlık sorunları yaşanıyor.

Mauro Icardi’ye Ne Olmuştu? Neden Sakatlanmıştı?

Ligin 4. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray’da Mauro Icardi sakatlanmıştı. Sağ üst arka adale grubunda 2. Derece strain tespit edilen yıldız isim izin alarak tedavisini Arjantin’de sürdürmüştü. 2 haftadan beri maçlara çıkmayan ve Arjantin’de tedavisine devam eden oyuncu, İstanbul’a döndü ve çalışmalara başladı. Galatasaraylı taraftarların forma giymesini beklediği oyuncu için Teknik Direktör Okan Buruk net açıklama yaptı.

Mauro Icardi Fenerbahçe Maçında Oynayacak mı?

Mauro Icardi Fenerbahçe maçında oynamayacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İcardi’nin forma giyip giymeyeceğini net bir şekilde açıkladı. Oyuncunun 10 günlük bir eksiğinin olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini belirten Okan Buruk, “Antrenmanlara çıkacak ama oynaması için çok erken. Onun tam olarak iyileşmesi ve takımla antrenmanlara başlayabilmesi için bir hafta, 10 gün süreye ihtiyacı olacak. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak.” dedi.

Yapılan bu açıklama sonrasında hücum hattında Mauro Icardi’nin yer almayacağı da kesinleşti.