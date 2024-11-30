Nesine 2. Lig’de tamamlanan 14. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup’ta Sarıyer, Kırmızı Grup’ta ise Serik Belediyespor haftayı lider bitirdi
Ligde 14. hafta bugün yapılan maçlarla sona ererken, gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup Puan Durumu
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SARIYER
|14
|10
|4
|0
|31
|6
|25
|34
|2.ALTINORDU
|14
|9
|4
|1
|26
|11
|15
|31
|3.BATMAN PETROL
|14
|10
|0
|4
|27
|12
|15
|30
|4.GMG KASTAMONUSPOR
|14
|8
|4
|2
|25
|14
|11
|28
|5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|14
|6
|7
|1
|21
|10
|11
|25
|6.İSKENDERUNSPOR
|14
|6
|6
|2
|22
|11
|11
|24
|7.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FK
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|24
|8.BEYKOZ ANADOLU SPOR
|14
|7
|3
|4
|21
|19
|2
|24
|9.KIRKLARELİSPOR FUTBOL
|14
|4
|7
|3
|16
|12
|4
|19
|10.FETHİYESPOR
|14
|5
|4
|5
|17
|16
|1
|19
|11.E KOLEJİ ISPARTA 32
|14
|2
|8
|4
|11
|14
|-3
|14
|12.1461 TRABZON FK
|14
|3
|4
|7
|14
|19
|-5
|13
|13.İNEGÖLSPOR
|14
|2
|6
|6
|11
|16
|-5
|12
|14.KEPEZ SPOR FUTBOL
|14
|3
|3
|8
|12
|18
|-6
|12
|15.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|14
|2
|5
|7
|9
|20
|-11
|11
|16.ALTAY
|14
|3
|2
|9
|11
|32
|-21
|11
|17.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR
|14
|2
|3
|9
|14
|27
|-13
|9
|18.AFYONSPOR
|14
|0
|1
|13
|5
|42
|-37
|1
Kırmızı Grup Puan Durumu
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SERİK BELEDİYESPOR
|14
|11
|3
|0
|32
|12
|20
|36
|2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR
|14
|11
|1
|2
|28
|11
|17
|34
|3.MENEMEN FK
|14
|9
|1
|4
|21
|9
|12
|28
|4.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR
|14
|8
|3
|3
|24
|14
|10
|27
|5.BUCASPOR 1928
|14
|8
|2
|4
|19
|15
|4
|26
|6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|14
|7
|3
|4
|23
|13
|10
|24
|7.ARTI DEĞER VAN SPOR FK
|14
|7
|3
|4
|22
|15
|7
|24
|8.KARACABEY BELEDİYE SPOR
|14
|7
|2
|5
|22
|19
|3
|23
|9.KARAMAN FK
|14
|5
|4
|5
|20
|15
|5
|19
|10.SOMASPOR
|14
|6
|1
|7
|19
|19
|0
|19
|11.KUZEY MARMARA ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
|14
|4
|6
|4
|18
|19
|-1
|18
|12.ANKARA DEMİRSPOR
|14
|3
|6
|5
|19
|20
|-1
|15
|13.MERKÜR JET ERBAASPOR
|14
|4
|3
|7
|15
|23
|-8
|15
|14.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|14
|2
|3
|9
|7
|20
|-13
|9
|15.NAZİLLİ SPOR
|14
|2
|3
|9
|14
|30
|-16
|9
|16.BELEDİYE DERİNCE SPOR
|14
|1
|6
|7
|9
|25
|-16
|9
|17.DİYARBEKİR SPOR
|14
|1
|5
|8
|7
|21
|-14
|8
|18.GİRESUNSPOR
|14
|1
|3
|10
|6
|25
|-19
|6