FIFA Kıtalararası Kupa finali bugün Katar’ın başkenti Doha’da oynanacak. Lusail Stadyumu’nda gerçekleşecek mücadelede, Avrupa şampiyonu Real Madrid ile Kuzey Amerika temsilcisi Pachuca karşı karşıya gelecek.

Real Madrid ve Pachuca Saat Kaçta Başlayacak?

Maç, 18 Aralık Çarşamba günü saat 20:00’de başlayacak ve Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela tarafından yönetilecek.

Real Madrid ve Pachuca Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Real Madrid – Pachuca maçı S Sport Plus’ta yayınlanacak. Mücadele, şifresiz yayınlanmayacağı için sadece kanal aboneleri maçı izleyebilecek. Maç için merak edilen detaylardan birisi de Arda Güler’in ilk 11’de olup olmayacağı.

Arda Güler İlk 11’de Mi?

Milli futbolcumuz Arda Güler, son haftalarda gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekti. Ancak Güler’in Pachuca maçına yedek başlaması bekleniyor. İşte Muhtemel 11’ler

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Fran García; Camavinga, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Vinícius, Mbappé.

Pachuca: Carlos Moreno; Luis Rodríguez, Cabral, Andrés Micolta, Bryan González; Elías Montiel, Pedraza; A. González, Alan Bautista, Idrissi, Rondón.