UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2024/2025 itibariyle yeni formata geçiliyor. 1955 yılında başlayan ve Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak bilinen Şampiyonlar Ligi, günümüze kadar sürekli geliştirildi ve Avrupa’nın en iyi organizasyonlarından birisi haline geldi. Şimdi ise daha fazla heyecan ve rekabet için 2024/2025 itibariyle formatta değişikliğe gidildi. 10 Mayıs 2022 itibariyle onaylanan ve geçiş süreci öngörülen düzenlemeler bu yıl itibariyle geçerli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde yeni format nasıl olacak?

İşte Şampiyonlar Ligi’nde Yeni Format Detayları

Önceki dönemde dört takımdan oluşan 8 grupta toplam 32 takım yer alıyor ve gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar son 16 turuna yükseliyordu. Şimdi ise 32 yerine 36 takım Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak. Grup aşamasının kaldırıldığı turnuvada, yeni lig aşamasına geçiş yapılacak. Alınan sonuçlar ise tek bir puan durumunda toplanacak ve fazla puan alan takımlar bir üst tura geçmek için şans elde edecek.

Yeni formata göre, takımlar yeni lig aşamasında sekiz maç oynayacak. Eskiden gruptaki üç rakiple iki kez eşleşen ve toplamda 6 maç yapan takımlar, yeni formatta daha fazla maç yapacak. Ancak lig usulüne geçildiği için farklı takımlara karşı toplam 8 maç oynanacak. Bu maçların 4’ü deplasmanda 4’ü ise kendi evinde oynanacak.

8 farklı rakibin belirlenmesi için ide takımlar dört seri başı potasına yerleştirilecek. Daha sonrasında her takım bu potalardan her birinden iki rakiple oynayacak. Böylece grup maçlarında yaşanan sorunlar ortadan kaldırılarak tüm takımlar mücadeleci bir format içerisinde mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi’nde Eleme Turlarına Nasıl Çıkılacak?

Şampiyonlar Ligi’nde HER maçın sonucu ligdeki genel sıralamayı belirleyecek. Galibiyete üç, beraberliğe ise bir puan uygulanmaya devam edecek. Ligin ilk sekiz takımı otomatik olarak son 16’ya kalırken, 9. ila 24. sırayı alan takımlar, yarışmanın son 16’sına kalmak için play-off maçlarını oynayacak. Diğer takımlar ise elenecek. Üstelik bu eleme sonrasında artık Şampiyonlar Ligi’nden UEFA Avrupa Ligi’ne düşme ve burada mücadele etme şansı da olmayacak.

Eleme aşamasında, 9. ve 16. sıralar arasında bitiren takımlar eleme aşaması play-off kurasında seri başı olarak yer alacak ve 17. ila 24. sıralarda yer alan bir takımla eşleşecek. Play-off maçlarından galip gelen sekiz kulüp, son 16’ya yükselecek. Burada ise seri başı olacak ilk sekiz takımla eşleşecek.

Yeni Şampiyonlar Ligi Formatının Avantajları Neler?

UEFA tarafından yapılan resmi açıklamalarda yeni şampiyonlar ligi formatının takımlar için çok daha fazla avantaj sunacağına vurgu yapıldı. Bu avantajlar ise şöyle;