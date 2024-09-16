Süper Lig’in başlamasının ardından 3. haftada Türkiye Futbol Federasyonu tarafından erteleme kararı alınmıştı. Takımların UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde oynayacağı karşılaşmalarda avantaj elde etmesi adına maçlar iptal edilmiş, ileri tarihe alınmıştı. Bu maçlar için geçtiğimiz haftalarda tarihler belirlendi. Peki, Trendyol Süper Lig’de hangi maçlar ertelendi? Hafta içi fikstüründe hangi takımlar maç oynayacak? İşte merak edilenler…

İşte Trendyol Süper Lig’de Ertelenen Maçlar

Galatasaray – Gaziantep FK, Samsunspor – RAMS Başakşehir ve Trabzonspor – Bellona Kayserispor arasında 3. hafta oynanması gereken maçlar ertelenmişti. Bu maçlar 17-18-19 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak. Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Trabzonspor’un Avrupa maçı olması nedeniyle maçlar ertelenmişti. Bu maçların tarih ve saatleri ise şöyle;