HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Spor »

Teksüt Bandırmaspor: 1 – Manisa FK: 1

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Teksüt Bandırmaspor evinde Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.

Yayınlanma:
ABONE OL

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Batuhan Kolak, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Serdar Osman Akarsu

Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte, Emirhan Aydoğan (Dk. 61 Mehmet Özcan), Soukou (Dk. 61 Jozefzoon), Metehan Mimaroğlu (Dk. 84 Mustafa Çeçenoğlu), Doğan Can Davas (Dk. 37 Emre Batuhan Adıgüzel), Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Levent Ayçiçek (Dk. 85 Taha Batuhan Yayıkçı), Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak

İLGİLİ HABER Voleybol Maçının Ardından Baba ve Kızını Darbeden 7 Fanatik Yakalandı
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Teksüt Bandırmaspor evinde Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.

Manisa FK: Erhan Erentürk, Sertan Taşqın, Rroca (Dk. 65 Mary), Oğuz Gürbulak, Kerim Frei (Dk. 46 Bekir Karadeniz) , Grovac, Dokanovic (Dk. 46 Topalli), Diallo (Dk. 82 Ofkir), Alberk Koç, Sinan Osmanoğlu, Sandro Lima (Dk. 90+5 Kazım Can Kahya)

Goller: Dk. 44 Djitte (Bandırmaspor), Dk. 90+1 Mary (Manisa FK)

Kırmızı kartlar: Dk. 32 Mücahit Albayrak, Dk. 32 Yusuf Şimşek (Teknik direktör) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 58 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 68 Grovac (Manisa FK)

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Manisa FK
Teksüt Bandırmaspor

İlgili Haberler

Kocaelispor 6 Maçlık Galibiyet Hasretine Son Verdi

Kocaelispor Başkanı Recep Durul’dan Taraftara Destek Çağrısı

Red Bull Sporcuları Suudi Arabistan”da Dalış Deneyimi Arayışına Çıktı

Trendyol Süper Lig 32. Hafta Maçlarının Programı Açıklandı

Trendyol 1. Lig 30 ve 31. Hafta Programı Açıklandı

A Milli Futbol Takımı Macaristan Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Bodrum’a Sezonun İlk Kruvaziyer Gemisi Geldi

Bodrum’a Sezonun İlk Kruvaziyer Gemisi Geldi

Erzincan’da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Zanlı Tutuklandı

Erzincan’da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Zanlı Tutuklandı

Devrilen Hafif Ticari Araçtaki 5 Kişi Yaralandı

Otoyollarda Bayram Tatili Dolayısıyla Akıcı Yoğunluk Sürüyor

Kars Nisan Ayında Karlar Altında Kaldı

Kaçak Midye Avlayan 2 Şüpheliye Para Cezası