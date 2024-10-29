Dün oynanan Galatasaray Beşiktaş maçı sonrasında yeni haftada da derbi heyecanı yaşanacak. Geçtiğimiz yıl olaylı derbi olarak akıllara kazınan Trabzonspor – Fenerbahçe maçında bu yıl geniş güvenlik önlemlerinin alınacağı duyuruldu. Süper Lig’de zirve takibini sürdürmek isteyen Fenerbahçe ile kendi evinde galip gelerek kötü gidişata son vermek isteyen Trabzonspor’un karşı karşıya geleceği maç için biletler satışa çıktı. Peki, Trabzonspor – Fenerbahçe maç bilet fiyatları kaç para?

İşte Trabzonspor – Fenerbahçe Maç Bilet Fiyatları

Süper Lig’in 11. hafta karşılaşmaları kapsamında karşı karşıya gelecek 2 ekibin maçı 3 Kasım Pazar günü oynanacak. 400 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunulan maç biletlerinde bölgelere göre fiyatlar ise şöyle;