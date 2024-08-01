UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Trabzonspor ile Ruzomberok karşı karşıya gelecek. Deplasmandaki maçı 2-0 kazanan Trabzonspor tur için kapıyı araladı. Bu akşam oynanacak rövanş maçımda kendi seyircisi önünde sahada olacak Trabzonspor’un rahat bir şekilde maçtan galip gelmesi bekleniyor. Üstelik Trabzonspor taraftarlarına ve maçı takip etmek isteyenlere müjdeli haber geldi. Trabzonspor maçı şifresiz canlı yayınlanacak.

Trabzonspor Ruzomberok Maç Özeti 1 Ağustos

Trabzonspor Turu Nasıl Geçer?

İlk maçtaki 2-0’lık skor Trabzonspor içni büyük bir avantaj yaratmış durumda. Trabzonspor’un her türlü galibiyeti, tüm beraberlikler ve tek farklı mağlubiyetler dahi Trabzonspor tur atlayacak. Zayıf rakibinde ilk maçta üstünlük kurmayı başaran Trabzonspor’un kendi seyircisi desteğiyle de bu turu geçerek bir sonraki tura geçmesi bekleniyor. Peki Trabzonspor-Ruzomberok UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor – Ruzomberok Canlı İzleme Maç Linki

Trabzonspor Ruzomberok canlı izleme maç linki bugün paylaşıldı. A Spor’da naklen yayınlanacak maçı internetten de izleyebilirsiniz. 20.30 itibariyle başlayacak olan Trabzonspor Ruzomberok maçında hakem ise Nenad Minakovic olacak.

MUHTEMEL 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Ozan, Lundstram, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis

Ruzomberok: Frühwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Gomola, Luteran, Lavrincik, Tucny, Hladik, Gerec, Chrien

Trabzonspor şifresiz maç linki: Trabzonspor maçını canlı izlemek için tıklayın.