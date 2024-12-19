Trendyol Süper Lig’de bu hafta 17. hafta heyecanı yaşanacak. Yarın oynanacak tek maç ile açılışın yapılacağı Trendyol Süper Lig’de açılış maçında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 20.00 itibariyle başlayacak kritik maç, zirve mücadelesini yakından ilgilendiriyor.

İşte Trendyol Süper Lig’de 17. Hafta Programı

Yarın:

20.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

21 Aralık Cumartesi:

16.00 Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)

22 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor (Gaziantep)

16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

16.00 Bellona Kayserispor-Galatasaray (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park)

23 Aralık Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Mersin)

20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)