2026 Dünya Kupası için grup kuraları bugün çekildi. Tüm Avrupa takımlarının yer aldığı kuralarda 16 takım 2026 Dünya Kupası bileti alacak. Türkiye’nin Dünya Kupası’na katılması için en kolay yol grup birincisi olmak. İspanya/Hollanda kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşen Türkiye, kritik 3 maça çıkacak. 3 maçın sonunda ise en çok puanı toplayan ülke, grup birincisi olacak. Bu kapsamda Türkiye bu maçlardan elde edeceği avantajlı sonuçlar ile gruptan birinci olarak çıkarak 2026 Dünya Kupası’na katılabilecek. Peki ya 2. olursa ne olacak? 2026 Dünya Kupası grup ikincileri ne olacak?

2026 Dünya Kupası Grup İkincileri Ne Olacak?

2026 Dünya Kupası gruplarında birinciler doğrudan katılım sağlayacak. Grup ikincileri ise play-off oynayacak. 12 grup ikincisinin yanı sıra Play-off’larda, 2024/25 UEFA Uluslar Ligi’nde gruplarını birinci veya ikinci sırada tamamlayamayan en iyi üçüncüler yer alacak.

Play-off’lara giren 16 takım, her birinde dört takım bulunan dört play-off eşleşmesine girecek. Play-off maçları tek ayaklı yarı finaller ve ardından Mart 2026’da aynı uluslararası pencerede tek ayaklı finaller şeklinde oynanacak. Böylece 2026 Dünya Kupası’na katılacak tüm takımlar belirlenmiş olacak. Tarihler ise şöyle;