2024 Paris Olimpiyatları’nda madalyalar için heyecan devam ediyor. Türkiye’nin önceki olimpiyatlara göre başarılı bir performans sergilediği Fransa’da günün programı belli oldu. 7 Ağustos olimpiyat programı kapsamında Türkiye’den katılım sağlayan sporcuların çıkacağı yarışlar açıklandı.
İşte 7 Ağustos Olimpiyat Programı
- Saat 08.30: Atletizm – Ayşe Tekdal – Mazlum Demir – Maraton yürüyüş karışık takım
- Saat 11.05: Atletizm – Alperen Acet – Erkekler yüksek atlama eleme
- Saat 12.30: Güreş – Ali Cengiz – Grekoromen stil 87 kilo
- Saat 12.30: Güreş – Zeynep Yetgil – Kadınlar 53 kilo
- Saat 12.50: Atletizm – Eda Tuğsuz – Kadınlar cirit atma eleme
- Saat 13.03: Yelken – Derin Atakan – Kadınlar formula kite 7-11’inci yarış
- Saat 13.25: Taekwondo – Merve Dinçel Kavurat – Kadınlar 49 kilo
- Saat 20.15: Atletizm – Necati Er – Erkekler üç adım eleme
- Saat 20.35: Atletizm – Berke Akçam – Erkekler 400 metre engel yarı final
- Saat 22.30: Boks – Esra Yıldız Kahraman – Yu Ting Lin (Tayvan) – Kadınlar 57 kilo yarı final