2024 Paris Olimpiyatları’nda madalyalar için heyecan devam ediyor. Türkiye’nin önceki olimpiyatlara göre başarılı bir performans sergilediği Fransa’da günün programı belli oldu. 7 Ağustos olimpiyat programı kapsamında Türkiye’den katılım sağlayan sporcuların çıkacağı yarışlar açıklandı.

İşte 7 Ağustos Olimpiyat Programı